Кой печели най-много на Уoлcтpийт

Мария Силвестър става първата жена водещ на "Стани богат" в Източна Европа

Тази неделя в специалното издание на "Стани богат" от 20:00 до 22:00 ч. на стола на Михаил Билалов ще бъде Мария Силвестър. Така тя ще стане ...