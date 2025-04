Шефът на НАТО от Одеса: Подкрепата ни е непоколебима! Няма да изоставим Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че е посетил южния украински град Одеса заедно с президента на Украйна Володимир Зеленски и обяви, че подкрепата на алианса за Киев е непоколебима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Посещението на Рюте е знак на солидарност с Киев след ракетната атака срещу северния град Суми в неделя, при която бяха убити 35 души, а ранените са над 100, отбелязва Ройтерс.

"Народът на Украйна устоя на толкова много, не на последно място и на атаката срещу Суми на Цветница. Подкрепата на НАТО е непоколебима", написа Рюте в публикация в "Екс". "Ще продължим да помагаме на Украйна така, че да може да се защитава от агресия както днес, така и в бъдеще, като гарантираме траен и справедлив мир", добави той.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa Ukraine’s people have endured so much - not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad

Водените от САЩ преговори за сключване на споразумение между Киев и Москва "не са лесни", каза още генералният секретар на НАТО при посещението си в Одеса.

"Дискусиите не са лесни, особено на фона на това ужасяващо насилие", каза Рюте. "Ние обаче подкрепяме усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир", добави Рюте, цитиран от Франс прес.

Пътуването му до Украйна се осъществява в момент, когато САЩ, които са доминиращата сила в НАТО, работят по постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна, а освен това е последвано от критиките на Тръмп срещу Зеленски.

Зеленски заяви, че с Рюте са посетили болница, в която са настанени украински войници.

"Говорихме с нашите воини. Връчих отличия на нашите защитници. Благодарен съм на нашите момчета за тяхната сила и издръжливост и за това, че защитават народа ни", написа Зеленски в "Екс". "Също така, връчих отличия и на медицински служители", добави той. "Благодаря на всички, които защитават, лекуват и подкрепят Украйна. Вие сте нашата сила", заяви той.

Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we visited a hospital where Ukrainian defenders are recovering from their wounds.



We spoke with our warriors. I presented state awards to our defenders. I am grateful to our guys for their strength, resilience, and for protecting our people.… pic.twitter.com/cd5qT86H47