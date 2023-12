Най-богатите семейства в света спечелиха $1,5 трилиона през 2023 г.

Най-богатите семейства в света са станали по-заможни с 1,5 трилиона долара през 2023 г., показва доклад на Bloomberg.

Сред печелившите е династията, управляваща от шест поколения луксозната марка Hermès, добавила умопомрачителните 56 милиарда долара, което я праща на третото място в световен мащаб.

Нейният успех се дължи на непоколебимата отдаденост на традициите, избягвайки модата за сметка на култивирането на трайна лоялност.

House of Nahyan прави своя дебют в годишната класация на Bloomberg за семейно богатство, надминавайки дори невероятните Waltons of Walmart Inc.

С изумителните 305 милиарда долара състояние Ал Нахаян от Абу Даби изпревариха Уолтън със значителните 45 милиарда долара. За отбелязване е, че Ал Тани, кралското семейство на Катар, също си осигури място под номер 5.

Други семейства като Mарс, Верхаймер и Ройтерс също попаднаха в списъка с милиардно наследство, обхващащо три до пет поколения.

До голяма степен влиянието на петролните богатства от Близкия изток променя глобалния бизнес пейзаж.

Трите семейства от Персийския залив, включени в класацията, вероятно надхвърлят посочените оценки за тяхното богатство.

Докато нестабилните пазари и бързите колебания на криптовалутата характеризират съвременния финансов пейзаж, просперитетът на най-богатите кланове в света продължава чрез споделени ценности, чувство за дълг и убеждението, че единството увеличава тяхното богатство.

Въпреки предизвикателства като войни, икономически спадове, данъци, семейни спорове и непредсказуеми бракове, тези династии устояха.

Според Боб Гулд, партньор в Creaghan McConnell Group, който съветва бизнес семействата, техният успех се крие в дългосрочната игра, като се фокусира върху постиженията на поколенията, а не върху краткосрочните печалби.

