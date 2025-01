НАТО: За първи път от началото на войната в Украйна се случва нещо подобно

Въздушното командване на НАТО съобщи, че за първи път от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна норвежки изтребители F-35 са били вдигнати във въздуха в Полша заради руска заплаха.

Два норвежки самолета F-35, разположени в Полша, са били вдигнати във въздуха в отговор на „огромен брой руски самолети“, приближили полското въздушно пространство, потвърди агенция „Ройтерс“.

За първи път норвежки бойни самолети бяха използвани в полското въздушно пространство, след като бяха изпратени там през декември миналата година, уточнява агенцията.

НАТО обяви, че с подобни действия демонстрира ангажираността на Алианса да защити своите съюзници по източния фланг.

Норвежките изтребители са в Полша от декември 2024 г. Системите за противовъздушна отбрана на NASAMS и изтребителите F-35 бяха разположени в Жешов, Полша, пише агенция УНИАН. Тяхна основна мисия е защита на логистичния център, през който се изпраща западната помощ за Украйна. Заедно с военната техника в Полша бяха разположени и стотина норвежки войници.

След малко повече от месец ще се навършат 3 години от началото на пълномащабната война, която Владимир Путин започна непредизвикано срещу Украйна. Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп, който след три дни ще встъпи в длъжност, заяви, че европейските страни в НАТО трябва драстично да увеличат военните си разходи, за да бъдат подготвени за евентуална бъдеща война.

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx