Амбицията срещу закона

Активната обществена дейност и участието в управленски ведомства все по-често става основание за стремеж към заемане на академични длъжности. Заемането на управленски позиции се възприема като оценка за интелектуален потенциал и насочва активисти от държавния и неправителствения сектор към университетите. Участието им в образователния процес би разширило знанията на студентите, но за съжаление в по-голямата си част е желанието да поставят пред името си академична длъжност, възприемайки това в смисъла на научно звание, което отдавна не съществува в нормативната уредба на страната.

Пример за това е стремежът на Офелия Кънева (докторантка на сегашния министър на образованието) да стане доцент. Посоченият от самата нея образователен потенциал се свежда до доктор по управление на образованието, магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и бакалавър по мениджмънт на социални организации. През 2020 г. придобива образователна и научна степен "доктор" в професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Диплома No 1000407/09.03.2020).

На 10.06.2021 г. Офелия Кънева участва в конкурс, обявен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“. Въпреки позитивните рецензии и становища, законът не е предвидил такава „пътека“ и конкурсът не постига крайната си цел.

Това не пречи на кандидатката същата година да публикува доклад на конференция в Полша, представяйки се като доцент във Варненски свободен университет и Пловдивски университет представя свой доклад. На личния сайт в списъка на публикациите четем: 25. Ophelia KANEVA (PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria) - SUPERVISION IN A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT: MISSION POSSIBLE / 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, August 8-9, 2021/ Warsaw, Poland.

На 24.01.2023 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (ДВ 7/24.01.2023 г.). Едва на 28.07.2023 г. на сайта на ВСУ се публикуват данни за единствения кандидат – Офелия Кънева, резюме на трудовете, рецензии и становища по конкурса, но с дата 26.07.2023 г., т.е. реално със задна дата от два дни по-късно. Информацията за трудовете е недостъпна, а кандидатът по конкурса в професионално направление 3.8 Икономика е с научна степен ОНС "доктор" в професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Диплома No 1000407/09.03.2020). Публикациите в сайта на Офелия Кънева също са в областта на педагогиката и управлението на образованието, а рецензент от предходния конкурс участва и в настоящото научно жури.

Явно стремежа за „окичване“ с думата доцент пред името не спира кандидатката за участва в конкурс в друга област на висше образование и свързано с нея професионално направление. Заемането на академична длъжност е свързано с научни постижения в съответното професионално направление и с които да показва квалификация и способности за развитие на научното знание. Това се постига в процеса на заемане на предходни научни длъжности – „асистент“ и „главен асистент“. Заемането на академичната длъжност „доцент“ е преди всичко плод на научно и интелектуално израстване, което се осъществява съобразно от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

