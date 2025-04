Володимир Зеленски: Заловихме двама китайски наемници, сражаващи се за руската армия край Донецк (ВИДЕО)

Украинските войски са заловили двама китайски граждани, които са се сражавали в редиците на руската армия срещу Украйна, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Киев индипендънт".

Имаме информация, че в частите на окупатора има много повече от двама такива китайски граждани, посочи той.

Зеленски уточни, че войниците са били заловени в Донецка област. "Имаме техните документи, паспорти, дори кредитни карти. Това са граждани на Китай. Смятам, че това е много важно развитие", подчерта той.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession. We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

Наредих на министъра на външните работи на Украйна незабавно да се свърже с Пекин и да разбере как Китай ще реагира на това, добави президентът.

Външното министерство на Украйна съобщи, че е извикало китайския шарже д'афер, след като украински войски заловиха двама китайски граждани, сражавали се на източния фронт, предаде Ройтерс преди минути.

We strongly condemn Russia‘s involvement of Chinese citizens in its war of aggression against Ukraine, as well as their participation in combat against Ukrainian forces.



We have summoned China's chargé d'affaires in Ukraine to the Foreign Ministry to condemn this fact and demand… https://t.co/LoXHDoIQsu