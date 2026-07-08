CPC prosecutes large-scale cartel in food for kindergartens, schools and municipalities

The Commission for the Protection of Competition (CPC), together with the police, launched a large-scale investigation into cartel and tender manipulation in the supply of food products for kindergartens, schools, universities, social homes and municipalities throughout the country. The investigation is directed against two specific companies – „Stellite 1“ EOOD and “Kiltex” Ltd., which for the past 5 years have jointly participated in over 300 to 350 public procurement contracts. The total value of the contracts they won amounted to nearly 54 million euros (about BGN 105 million).
What triggered the investigation?
- The first signals: Production started after official complaints from Technical University – Sofia, Municipality of Tryavna and Kindergarten "Kalina" in Tryavna.
- SIGMA Platform: The CPC used the specialized digital analysis system SIGM to check the hundreds of procedures in the period data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif, "Noto Color Emoji"; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" jsaction="" jscontroller="zYmgkd#vvzi1e" jsuid="BH6Rlc_15">2020 – 2025..
Main violations and coordination scheme
The antimonopoly authority has analyzed in detail five random orders, in which clear indicators of illegal coordinated behavior were found:
- Synchronous in offers: Complete coincidence in the time of submission and decryption of documents.
- Ценови трикове: Идентични или изключително близки ценови предложения.
- Координирани откази: Изкуствено оттегляне от договори или невнасяне на документи, за да може поръчката да бъде спечелена от другия участник на по-висока цена.
- Обща база: Двете уж конкурентни фирми реално използват един и същ регистриран склад по Закона за храните.
Резултати от внезапните проверки на място
Инспекторите на КЗК са извършили обиски в София и Севлиево, които потвърждават съмненията за свързаност:
- Офисът в София: Използва се единствено като "пощенска кутия" без реална дейност.
- Централата в Севлиево: На място е установено, че един и същ офис се споделя от двете компании, като там работят общи служители и се съхранява документацията и на двете фирми.
- Проверките от БАБХ: От Българската агенция по безопасност на храните коментираха, че последната проверка в склада на едно от дружествата е била през април 2026 г., но тя е следила единствено за произход и безопасност на продуктите, където нарушения не са открити.
Какви са последствията?
Тръжните манипулации източват огромен публичен ресурс и ощетяват децата и уязвимите групи. Ако картелът бъде доказан с предстощото съдебно производство, законът предвижда тежка имуществена санкция – глоба до 10% от общия оборот на дружествата за предходната финансова година.