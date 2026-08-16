The situation in Bulgaria: Traffic, fires and traffic police summary

The road conditions in Bulgaria remain dynamic and complicated in mid-August.

At the peak of the summer season, the Ministry of Interior, the RIA and the fire department are working at full speed. Drivers are urged to be extra careful due to the expected heavy traffic at the end of the weekend. Here are the most important highlights and figures from the morning reports of the institutions:

Traffic Police Report: Accidents, deaths and injuries

The black statistics on the road continue to grow. According to official data from the press center of the Ministry of Internal Affairs (МВР.бг), over the past 24 hours in the country, the following were registered:

28 serious accidents with injured road users.

with injured road users. 3 citizens died in the serious incidents.

in the serious incidents. 34 injured people, who were provided with emergency medical assistance.

Since the beginning of August, there have been 332 serious accidents, in which people lost their lives 16 people, and 393 injured. Compared to the same period of the past year 2025, in 2026 there were 29 more deaths on the road. During the large-scale specialized police operation, the Traffic Police checked 14,391 vehicles in just one day and caught 25 drivers under the influence of alcohol and 5 under the influence of drugs.

Fire disaster: Fire department on the move

Extreme summer temperatures have activated dozens of outbreaks across the country. The General Directorate of “Fire Safety and Population Protection“ reports a serious workload for the teams. The specific figures from the 24/7 summary indicate:

180 reports of accidents to which firefighters responded promptly.

141 изгасени пожара на територията на страната за последните 24 часа.

2 пострадали лица при огнените стихии.

Ограничения на АПИ и трафик по границите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (API.bg) въвежда временна организация на движението с цел облекчаване на трафика. В сила е поетапно ограничение за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради неотдавнашни аварийни дейности.

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа на 16 август 2026 г., ситуацията по граничните пунктове (ГКПП) е следната:

Турция : Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ както на вход, така и на изход за леки автомобили.

Гърция : Сутрешното движение през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ е нормално, но се очаква засилване в следобедните часове.

Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки при Оряхово и Свищов не работят поради критично ниското ниво на река Дунав.

Условия за планински туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за туризъм в българските планини сутринта са добри. Времето е ясно и спокойно, но следобед температурите по високите била ще се повишат сериозно. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график. От ПСС съветват туристите да планират преходите си в ранните часове, да носят достатъчно вода и да се съобразяват с жълтия код за горещини.