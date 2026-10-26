John Baptiste shared photos with his wife in the hospital after the third transplant

John Baptiste shared photos with his wife Suleiqa Jawad from the hospital after she underwent a third bone marrow transplant. In a joint post, the two appear close and in good spirits despite Jawad's ongoing treatment for leukemia.
“The kids are fine today, and we are still madly in love“, Baptiste wrote in the post.
Hospital room photos
In the first shot, the writer has a blanket around her shoulders and rests her chin on her husband's shoulder. In the second photo, she leans in for a kiss.
Baptiste is photographed wearing a surgical mask and headphones with a cord in his ears.
Трето лечение за левкемия
Сюлейка Жауад се бори с левкемия от години. Тя и Джон Батист сключиха брак през 2022 г., а музикантът неведнъж е заставал публично до нея по време на лечението.
Новата публикация привлече стотици пожелания за подкрепа от фенове и известни личности. София Карсън, Шарън Стоун и Мария Шрайвър са сред хората, които са оставили коментари под снимките.
Джон Батист е носител на награда „Грами“, а Сюлейка Жауад е автор на книги, посветени на личния ѝ опит с болестта.
Източник: eonline.com