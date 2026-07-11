Служебният шеф на разузнаването на САЩ с нови съкращения

Временно изпълняващият длъжността директор на Националното разузнаване на САЩ Бил Пулти обяви началото на трети кръг от персонални съкращения в администрацията, предава Ройтерс.

В официално изявление в социалната мрежа X Пулти посочи, че американското разузнаване в момента функционира по-ефективно от всякога, което позволява редуцирането на „излишния и некритичен персонал“. До момента службата не е предоставила конкретни данни за точния брой на засегнатите позиции и уволнените служители от тази последна вълна.

Промените идват като част от по-широкия план на администрацията на президента Доналд Тръмп за преструктуриране на правителствените служби и съкращаване на разходите. Предишният директор Тулси Габард, която напусна поста миналия месец, вече проведе първоначални реформи, свили персонала на агенцията с около 40%.

Действията на Пулти, който пое поста без предишен опит в сектора на националната сигурност, предизвикват сериозни критики и съпротива в Конгреса, където представители и на двете водещи партии изразиха загриженост относно бързите структурни промени преди официалното изслушване на постоянния номиниран за поста Джей Клейтън.