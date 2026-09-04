Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха Ройтерс и ТАСС.

“Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември”, заяви запознат с плановете им пред ТАСС.

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.

"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски.

"Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."