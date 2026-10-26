Ловджийската луна на 26 октомври: късмет за 3 зодии

Октомврийското пълнолуние ще настъпи на 26 октомври и традиционно е известно като Ловджийската луна или Луната на ловеца. В София точният момент е 06:11 часа местно време. Името идва от сезонния цикъл в Северното полукълбо – след жътвата ярките нощи са помагали на хората да ловуват и да подготвят хранителни запаси за зимата.

Пълнолунието е в знака Телец и ще има най-благоприятно отражение върху Телец, Риби и Лъв. Това са астрологични тълкувания, а не научно установени предсказания за бъдещи събития.

Телецът получава спокойствие и по-силна интуиция

За родените под знака на Телец пълнолунието е представено като период на емоционално облекчение и вътрешна хармония. Астрологичната интерпретация акцентира върху по-изострената интуиция, която според нея може да помогне за навременни решения и избягване на усложнения. Очакванията са свързани още със спокойствие, вдъхновение и повече радост.

Лъвовете се насочват към дълго чакано желание

За Лъвовете прогнозата свързва Ловджийската луна с прилив на позитивна енергия и късмет. Според астрологичния прочит дълго желано събитие може да се случи именно около пълнолунието, а периодът да донесе повече поводи за радост.

Рибите търсят близост и разбирателство

При Рибите водеща тема е връзката с близките. Според хороскопа пълнолунието може да засили близостта с партньора и да донесе повече разбирателство в семейството. Посочва се и възможност за неочаквана печалба, като тя не е задължително материална – може да бъде любовно признание или важен емоционален жест.

Източник: az-jenata.bg