Седмичен хороскоп за 16 - 22 ноември 2026 г.

Новата седмица ще бъде изпълнена с множество важни събития за повечето зодии. Една от тях ще може да увеличи доходите си многократно. Друга е добре да се въздържа от предприемането на инициатива. Трети от знаците ще се радва на емоционален и душевен баланс и именно той ще е късметлията на Зодиака. Вижте какво казва и за любовта за всички зодии вашият седмичен хороскоп за 16-22 ноември ноември 2026 г.

Овен

Седмицата ще ви предостави невероятна възможност да увеличите доходите си сериозно. Всичко ще изглежда много лесно, но ще се наложи да направите сериозен компромис с някое от личните си убеждения. Това може да е раздяла със стар навик или необходимостта да промените нещо сериозно в рутината си и начина на живот. От друга страна ще имате безрезервната подкрепа от страна на жена, която има важна роля в живота ви. Нейните съвети ще бъдат Ваш основен ориентир.

Телец

През тази седмица е добре да не предприемате никакви сериозни и решаващи дейности. Това е период на тишина и спокойствие, в който да откриете себе си. Ще имате сили и енергия, но е добре да ги насочите към себе си и дейности, които биха подобрили атмосферата около вас. Избавете се от ненужното, четете и пишете повече, рисувайте. Намерете онази тишина, в която вашият глас ще се чува най-силно, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Близнаци

През тази седмица най-главната ви задача ще бъде да се справите с емоциите си. Сексуалната ви енергия търси своя излаз, но има препятствия, които пречат връзката ви да поеме в посоката, която желаете. Не се страхувайте от раздели - сега те могат да бъдат лечебни и отрезвяващи. Вие сте на правилния път, ако това което правите ви носи мир и спокойствие.

Рак

Седмицата започва с неочакваната добра новина. Общуването сега е много важно, не отказвайте срещи, посещавайте концерти, там е мястото, където вашето щастие ви очаква. Периодът не е подходящ за решаването на сложни проблеми. Възможни са препятствия, с които все още не сте готови да се преборите.

Лъв

Седмицата ще е наситена със събития, които ще ви пришпорват да действате. Сега е моментът да бъдете нащрек във всяко свое действие, особено ако е свързано с пари. Бъдете внимателни при подписването на документи. Не се доверявайте с лекота, относно сделки, проверете добре условията, дори ако взаимодействието е с човек, когото познавате.

Дева

През тази седмица на преден план ще излязат сериозни въпроси за решаване. Излишъкът от чувства и емоции може да ви попречи да вземете рационално решение. Бъдете внимателни в стъпките си, опитайте се да бъдете максимално далновидни. Моментът е подходящ за разчистване на атмосферата около вас от всичко старо.

Везни

Седмицата ще ви постави в ситуация на изчакване. Това може да не ви хареса, но е добре да имате търпение и да не предприемате инициативи. Заемете се с онези малки неща, за които все не ви е оставало време. По този начин хем ще сте доволни от себе си, хем ще се въздържите да се намесите там, където сега не му е дошло времето.

Скорпион

Седмицата ще започне със сериозно предизвикателство. Може да има момент, в който да си помислите, че няма да се справите. С напредването на дните, а и на паниката ще се появи изненадващо събитие, което ще проработи във Ваша полза. Не подценявайте силата на комуникацията, дипломатичното общуване и приятелските и професионални връзки и отношения.

Стрелец

Това е седмица на розовите очила. Душата ви е обзета от мечта, която обаче замъглява трезвото ви мислене. Проблемът е, че потъвайки в илюзиите си вие се чувствате добре. Необходим ви е трезв поглед върху нещата, тъй като в един момент може да се окаже, че заради бляновете си дефакто се отдалечавате от Вашата важна лична цел.

Козирог

Вие ще бъдете зодията с най-много късмет през предстоящата седмица. Това може би няма да се изразява в материални постижения, но ще получите нещо не по-малко важно. Приятна изненада ще стопли сърцето и душата ви. Нечие обаждане, среща или разговор ще подредят чувствата и емоциите ви и ще постигнете дълго търсен душевен баланс.

Водолей

През тази седмица пригответе голямата кошница. Съдбата ви е приготвила много подаръци. Някои от тях ще бъдат плодовете на Вашите неуморни усилия през последните седмици и те ще бъдат по-големи, отколкото очаквате. Сега е и моментът да разчистите пространството около себе си от всикчо ненужно.

Риби

Седмицата ще бъде благосклонна към представителите на знака Риби. Вашето необятно въображение ще бъде в чудесни отношения с дисциплината ви, а това ще доведе до повече от прекрасни резултати. Добра новина ще се погрижи настроението ви да е на ниво. Не се колебайте да се разделите с това, което не ви е необходимо и утежнява живота ви.

Източник: www.actualno.com