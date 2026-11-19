Пълнолунието на 24 ноември ще постави четири зодии в период на по-силен емоционален заряд и вътрешно напрежение. В астрологичната интерпретация явлението се развива в знака Близнаци и насочва вниманието към разговорите, личните отношения и чувствата, които дълго са били премълчавани. Астрономическите календари потвърждават, че пълнолунието настъпва на 24 ноември 2026 г.

Според публикацията на Woman.bg периодът може да доведе до бурни разговори, психологически обрати и необходимост от равносметка по нерешени казуси. Прогнозата е насочена към Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, за които се очакват различни форми на емоционално напрежение.

Близнаци и Дева усещат натиска най-силно

За Близнаците пълнолунието е особено осезаемо, тъй като се случва в техния знак. Те могат да реагират по-чувствително на чужди думи и постъпки, а дребни детайли да нарушат вътрешния им мир. На преден план могат да излязат важни лични въпроси, чиито отговори са били търсени месеци наред.

При Девите вниманието се насочва към семейната среда и личния живот. Възможно е да се появи усещане, че изискванията на околните са прекалено големи, докато собствените потребности остават на заден план. Опитът да бъде упражняван пълен контрол върху събитията може да доведе до разочарование.

Партньорства и работа са чувствителните теми

Стрелците могат да се окажат въвлечени в напрежение с близък човек. Пълнолунието в Близнаци е срещу техния знак в астрологичната схема, а партньорските отношения се очертават като основно поле за трудни разговори и промени в динамиката.

При Рибите се очаква повишена вътрешна чувствителност. Чуждите реакции могат да бъдат възприемани по-болезнено от обичайното, а по-деликатни да станат разговорите на работното място и ежедневните контакти с колеги и познати.

Астрологичните тълкувания представят възможни тенденции, а не доказани причинно-следствени връзки между лунната фаза и поведението на хората. За четирите знака посланието е свързано най-вече с открит разговор и преосмисляне на теми, които са били отлагани.

Източници: woman.bg, timeanddate.com, aa.usno.navy.mil