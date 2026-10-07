Жилищата в Гърция поскъпнаха с 85% за 8 години

Цените на апартаментите в Гърция са се увеличили с около 85% между най-ниската си точка през 2017 г. и 2025 г. През миналата година те са били с 7% над предишния пик, отчетен през 2008 г.
През второто тримесечие на 2026 г. обаче темпът на поскъпване се е забавил до 5,5% на годишна база, показват данните на Банката на Гърция. Новите жилища са поскъпнали с 6,2%, а старите – с 5%.
По региони увеличението е 5% в Атина, 4,7% в Солун, 5,4% в другите големи градове и 7,1% в останалите райони на страната. За цялата 2025 г. средният ръст на цените е бил 8,3%, след 9,1% през 2024 г.
Доходите не настигат цените
Разликата между жилищните цени и доходите се е увеличавала през всяка от последните години. През 2022 г. цените на апартаментите са нараснали с около 12%, докато разполагаемият доход се е увеличил с около 5,5%.
През 2023 г. цените са се повишили с близо 14% при ръст на доходите от около 10%. През 2024 г. жилищата са поскъпнали с около 9%, а разполагаемият доход – с приблизително 4%.
Индексът на ОИСР, който измерва съотношението между цените на жилищата и доходите, е достигнал 109,5 пункта през 2025 г. Така той се е приближил до предишния връх от 114,1 пункта, отчетен през 2012 г.„Могат ли домакинствата да купят жилище?“
Този въпрос е поставен в анализа на Morningstar DBRS, цитиран от гръцкия финансов сайт Insider, като основният риск за пазара вече се свързва с достъпността на имотите, а не с прекомерното ипотечно задлъжняване.
Над една трета от цената трябва да е личен капитал
Достъпът до жилище е ограничен и от размера на необходимите собствени средства. Средното съотношение между ипотечния кредит и стойността на имота е било 64,8% през 2025 г.
При жилище за 200 000 евро това означава средно банково финансиране от около 130 000 евро. Купувачът трябва да осигури приблизително 70 000 евро от собствени средства, без да се включват данъците, нотариалните такси и останалите разходи по сделката.
Според DBRS по-строгите кредитни критерии ограничават риска за банковия сектор. В същото време по-високите цени, ограниченото предлагане и търсенето в големите градове и туристическите райони затрудняват домакинствата, които търсят първо жилище.
Оценката на Morningstar DBRS е, че темпът на поскъпване вероятно ще се забави заради по-ниската достъпност, по-високите строителни разходи и лихвите. Ограниченото предлагане, чуждестранните инвестиции и консервативното ипотечно кредитиране обаче продължават да подкрепят пазара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
За това време жилищата в България поскъпнаха с 177 пр според Евростат. Но в действителност те поскъпнаха с 200-300 пр
Защо?
Защото България е европейският икономически тигър и всички нодтанали ми дишат прахта хахаха
Коментиран от #5
16:43 07.10.2026
2 Ще продам един-два апартамента
Коментиран от #3
16:46 07.10.2026
3 Тръпчо
До коментар #2 от "Ще продам един-два апартамента":И да продадеш и да не все тая, инфлацията е изяла покупателната ти способност. Дръж си ги и си смятай печалбата на хартия в обезценени парички
Коментиран от #4
16:47 07.10.2026
4 Така е
До коментар #3 от "Тръпчо":Тази зима като се срине световната икономика да видим на кого и в какво ще ги продават тухлите имат стойност докато има хора ама както върви към затриване на народите по света и и нас
17:10 07.10.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Аз Кочо":Просто хората в България имат много пари, и като не знаят къде да ги инвестират, си купуват имоти! И както се вижда, правилно са постъпили.
Коментиран от #6, #7, #10
17:32 07.10.2026
6 Аз Кочо
До коментар #5 от "Българин":Хахаха, абе вуееее
Малките депозити (До 2500 - 5000 евро)
• Над 70% до 75% от всички банкови сметки на граждани в България съдържат суми под 5 000 лева (около 2 500 евро). Ако вдигнем прага до 10 000 лева (5 000 евро), те обхващат близо 80% от сметките.
Средната класа (От 5 000 до 50 000 евро)
• Сметките със суми между 10 000 и 100 000 лева представляват едва около 15% - 18% от общия брой
Хората с влогове над 1 милион лева (около 500 000 евро) са малко под 2 000 души за цяла България (което е около 0.03% от населението
80 пр. От всички тези хора имат собствено жилище а около 15 пр повече от едно.
17:47 07.10.2026
7 Ето как си постъпил
До коментар #5 от "Българин":Всички активи са деноминирани във фиатни валути, а фиатните валути са „течаща кофа“.
Докато даден актив (недвижими имоти, злато, акции) остава непродаден, вие държите само хартиена оценка, изразена в постоянно обезценяващи се листчета хартия. Нямате реални пари в брой в джоба си, но стойността на това, което притежавате, непрекъснато се ерозира от инфлацията, защото разходите за живот, услугите и други по-бързо оборотни активи (като златото през определени периоди) изпреварват вашия актив.
Ето как фиатната система поглъща стойността на всичко, дори и да не продавате:
Защо инфлацията изяжда ВСИЧКИ активи?
Тя ерозира покупателната способност на абсолютно всичко. Причината е, че инфлацията не е просто покачване на цената на стоките – тя е унищожаването на самата мярка за стойност (пари).
Балони на активите: Когато парите се печатат, те първо се вливат в пазарите (недвижими имоти, акции). Когато обаче инфлацията се разпространи в реалната икономика (ремонти, храна, енергия, заплати), разходите за живот се покачват рязко. Стойността на вашия актив на хартия вече не може да се справи с нарастването на реалните разходи.
Данъчният капан: Държавата ви облага с данъци въз основа на номиналната (виртуална) стойност.
Ако стойността на имота ви се удвои единствено поради инфлацията, ще платите два пъти повече данъци – използвайки обезценена валута – без всъщност да забогатеете.
В крайна сметка, в свят на фиатни пари
17:51 07.10.2026
8 Ето как си постъпил
Ако държите актива, вие просто притежавате виртуални фигури.
Това е последният пирон в ковчега на илюзията за „безопасен актив“. Всеки един актив претърпява брутални пазарни сривове, при които номиналната му стойност във фиатна валута се изпарява в рамките на няколко месеца.
Губите покупателна способност поради инфлация през добрите години, докато по време на криза пазарът също срива номиналната цена на вашия актив. Тогава вашата виртуална печалба се превръща в много реална - и огромна - виртуална загуба.
Историята показва, че никой актив не е имунизиран срещу срив:
Недвижими имоти: Сривът през 2008 г. доказа, че стойностите на имотите могат не само да паднат с 30% до 50% в световен мащаб, но и да станат напълно неликвидни - никой не иска да купува, но спешно се нуждаете от пари в брой.
17:52 07.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.