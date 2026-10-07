Жилищата в Гърция поскъпнаха с 85% за 8 години

Цените на апартаментите в Гърция са се увеличили с около 85% между най-ниската си точка през 2017 г. и 2025 г. През миналата година те са били с 7% над предишния пик, отчетен през 2008 г.

През второто тримесечие на 2026 г. обаче темпът на поскъпване се е забавил до 5,5% на годишна база, показват данните на Банката на Гърция. Новите жилища са поскъпнали с 6,2%, а старите – с 5%.

По региони увеличението е 5% в Атина, 4,7% в Солун, 5,4% в другите големи градове и 7,1% в останалите райони на страната. За цялата 2025 г. средният ръст на цените е бил 8,3%, след 9,1% през 2024 г.

Доходите не настигат цените

Разликата между жилищните цени и доходите се е увеличавала през всяка от последните години. През 2022 г. цените на апартаментите са нараснали с около 12%, докато разполагаемият доход се е увеличил с около 5,5%.

През 2023 г. цените са се повишили с близо 14% при ръст на доходите от около 10%. През 2024 г. жилищата са поскъпнали с около 9%, а разполагаемият доход – с приблизително 4%.

Индексът на ОИСР, който измерва съотношението между цените на жилищата и доходите, е достигнал 109,5 пункта през 2025 г. Така той се е приближил до предишния връх от 114,1 пункта, отчетен през 2012 г.

„Могат ли домакинствата да купят жилище?“

Този въпрос е поставен в анализа на Morningstar DBRS, цитиран от гръцкия финансов сайт Insider, като основният риск за пазара вече се свързва с достъпността на имотите, а не с прекомерното ипотечно задлъжняване.

Над една трета от цената трябва да е личен капитал

Достъпът до жилище е ограничен и от размера на необходимите собствени средства. Средното съотношение между ипотечния кредит и стойността на имота е било 64,8% през 2025 г.

При жилище за 200 000 евро това означава средно банково финансиране от около 130 000 евро. Купувачът трябва да осигури приблизително 70 000 евро от собствени средства, без да се включват данъците, нотариалните такси и останалите разходи по сделката.

Според DBRS по-строгите кредитни критерии ограничават риска за банковия сектор. В същото време по-високите цени, ограниченото предлагане и търсенето в големите градове и туристическите райони затрудняват домакинствата, които търсят първо жилище.

Оценката на Morningstar DBRS е, че темпът на поскъпване вероятно ще се забави заради по-ниската достъпност, по-високите строителни разходи и лихвите. Ограниченото предлагане, чуждестранните инвестиции и консервативното ипотечно кредитиране обаче продължават да подкрепят пазара.