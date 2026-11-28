Само 53,5% от жилищата, обявени за продажба във Великобритания между януари и октомври 2024 г., са стигнали до сделка. Данните на компанията за анализ на имотния пазар TwentyCi очертават пазар, на който продавачите все по-често се сблъскват с по-слабо търсене, натиск върху цените и големи регионални различия.

Средните цени на жилищата са намалели с 1,2% за годината до 31 октомври. Според данни на Lloyds Bank това е най-рязкото годишно понижение от края на 2023 г. Одобренията за ипотечни кредити за покупка на жилище са спаднали с 19,4% на годишна база през септември, сочат официалните данни, цитирани от PropertyWire.

Лондон е най-слабият пазар

Най-силен спад на цените е отчетен в Голям Лондон - 3,1% за година. В Югоизточна и Югозападна Англия понижението е 2,4%. Във Вътрешен Лондон вероятността един имот да бъде продаден е едва 30%, казва Стюарт Дъкър, директор „Стратегически решения“ в TwentyCi.

На този фон Северна Ирландия се откроява с ръст. Средната стойност на имотите там се е увеличила с 4,4% за годината до края на октомври. Разликата между отделните части на страната показва, че общите данни за британския пазар прикриват съществено различни условия за продавачите.

Апартаментите се продават по-трудно

Типът на имота също има голямо значение. Вероятността за продажба на апартамент във Великобритания е 41% през 2024 г. до момента на изследването. Емили Уилямс, директор „Изследвания“ в Savills, посочва, че във Външен Лондон все още има търсене на семейни жилища, но наличностите са ограничени.

Предишните данни на TwentyCi, цитирани от The Negotiator, показват, че през 2023 г. малко под 53% от имотите, напуснали книгите на агенциите, са достигнали до сделка. Тогава делът е варирал от 38,7% в Лондон до 78,3% в Шотландия. Това поставя резултата от 2024 г. в контекст на трайно ниска успеваемост на обявите, а не на краткотрайно колебание в отделен месец.

Цената е решаваща

Според британски агенти реалистичното ценообразуване е основното условие за продажба. Алекс Опенхайм, директор в John D Wood, съветва продавачите да поискат от агенциите доказателства за цените на сходни имоти и да проверят последните сделки чрез Rightmove и Zoopla.

„Това, което има значение, е разликата между жилището, което се продава, и жилището, което се купува, а не обявената цена на едното или другото“, казва Ник Мендес, технически директор в ипотечния посредник John Charcol. Според него купувачите, които сменят жилището си в същия район, могат да се възползват от по-ниските цени, дори когато продават собствения си имот при по-слаба оценка.

Най-уязвими са продавачите, които не купуват друг имот, както и хората, които се преместват в по-малко жилище и се нуждаят от конкретна сума от освободения капитал. Риск има и за купувачите с малки първоначални вноски, тъй като спадът на цената може да доведе до отрицателен капитал - ситуация, при която дългът по ипотеката надхвърля стойността на жилището.

Опенхайм препоръчва продавачите първо да представят имота на регистрирани клиенти на агенцията, преди да го публикуват в големите платформи. Целта е интересът да бъде проверен предварително, но при сегашните условия решаващият фактор остава съчетанието между цена, район и тип имот.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg