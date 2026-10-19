Строят комплекс за 250 милиона евро край Босфора

Комплекс за здравословно стареене и дълголетие ще бъде изграден в района Шиле край Истанбул с инвестиция от 250 млн. евро. Проектът Well World ще се простира върху 750 000 квадратни метра и ще съчетава медицински услуги, генетични изследвания, спортни съоръжения, социален клуб и жилищни пространства.

Зад инвестицията стои семейство Тунджер, собственик на Esteworld. Компанията развива дейност в здравния туризъм, а с Well World се насочва към услуги, свързани с профилактиката, персонализираните здравни програми и поддържането на активен живот в напреднала възраст.

Медицински център ще бъде първият етап

Първата фаза предвижда дневен медицински център с площ от 3000 квадратни метра. В него ще се предлагат анализи на чревната микробиота, генетични тестове и индивидуализирани здравни програми.

Препоръките ще се изготвят според здравословното състояние, генетичните характеристики и начина на живот на всеки пациент. Втората фаза включва жилищни пространства за временно настаняване, спортни съоръжения и зони за социални дейности. Възможността за настаняване е планирана от 29 октомври 2028 г.

Изпълнителният директор на Esteworld и Well World д-р Бурак Тунджер определя модела като „клиника + клуб + резиденции“. Членовете ще могат да използват медицинските и спортните съоръжения през цялата година, да пребивават в комплекса за определени периоди и да участват в персонализирани здравни програми.

Проектът е разработван в продължение на години

Преди да пристъпи към инвестицията, семейство Тунджер е проучвало европейския пазар на услуги за дълголетие и здравословно стареене около пет-шест години. Представители на компанията са посетили центрове в Швейцария и Австрия, като специално внимание е отделено на швейцарската клиника Clinique La Prairie.

Според Тунджер част от чуждестранните клиенти на Esteworld, които посещават Турция за естетични процедури, впоследствие пътуват до Швейцария, Австрия и Германия за програми, свързани със здравословното стареене. С Well World компанията цели да привлече тези услуги в Турция.

Медицински услуги и жилища в един комплекс

„Хората вече не искат просто да живеят по-дълго. Те искат и в напреднала възраст да останат продуктивни, независими, активни и да продължат да се наслаждават на живота“, коментира д-р Бурак Тунджер.

Well World ще включва жилища, проектирани според концепцията за архитектура, благоприятстваща здравословния начин на живот и дълголетието. Собствениците ще разполагат с нотариални актове и ще могат да пребивават в имотите със семействата си през определени периоди.

Бизнес моделът ще съчетава членски такси, здравни програми, социални дейности и недвижими имоти. В комплекса са планирани също съоръжения за конна езда, тенис кортове, СПА центрове, спортни пространства, зони за отдих и места за социални контакти.

За подготовката на медицинските програми е създаден научен съвет, председателстван от проф. д-р Хайдар Сур, експерт по обществено здраве. В него участват специалисти по вътрешни болести, хирургия, имунология, биохимия, медицинска биология и генетика.

Esteworld развива дейност в здравния сектор от 1994 г. Компанията разполага с пет медицински центъра, повече от 100 лекари и над 1000 служители. Чрез международната си мрежа в 35 държави групата обслужва приблизително между 2500 и 3000 чуждестранни пациенти месечно в Турция.

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