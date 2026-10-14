Страхът от земетресения пренасочва купувачите на имоти в Истанбул

Опасенията от земетресения променят жилищния пазар в Истанбул. Купувачите все по-често избягват старите сгради в централните квартали и насочват интереса си към по-ново строителство в периферията на града. Тенденцията се засилва след поредните инциденти със срутени постройки и на фона на нарастващото внимание към конструктивната устойчивост на жилищата.

Особено осезаема е промяната в търсенето в централните райони Бешикташ, Шишли и Кадъкьой, където значителна част от жилищния фонд е на възраст 50–60 години. Въпреки добрата инфраструктура и близостта до основните бизнес зони купувачите все по-често поставят безопасността на сградата пред местоположението ѝ.

Според турското специализирано издание Ticarigm360 сред предпочитаните алтернативи са Башакшехир, Бахчешехир, Арнавуткьой и Бейликдюзю в европейската част на Истанбул, както и Картал, Пендик и Курткьой в азиатската. Тези райони привличат интерес с по-нови жилищни комплекси, възможности за паркиране и подобряващи се транспортни връзки.

Промяната в нагласите се наблюдава на фона на спад в сделките с вече съществуващи жилища. По данни на Турския статистически институт през първите осем месеца на 2026 г. продажбите на имоти втора ръка в страната са намалели с 9,2% на годишна база до 642 135. При новото строителство понижението е значително по-слабо – 1,4%, до 308 394 сделки.

Тези показатели се отнасят за цяла Турция, а не само за Истанбул, и не могат да бъдат обяснени единствено със страха от земетресения. Те обаче показват по-слаба активност при препродажбите в сравнение с пазара на нови жилища.

Допълнителен натиск върху стария жилищен фонд оказват разходите за ремонти и поддръжка. Амортизирани инсталации, проблеми с асансьорите, покривите и фасадите увеличават необходимите инвестиции след покупката. В централните квартали недостигът на паркоместа също се превръща във фактор при избора на жилище.

Изследване на Централната банка на Турция, публикувано през декември 2025 г., потвърждава, че сеизмичният риск вече оказва измеримо влияние върху цените на имотите в Истанбул. Анализът установява, че след разрушителните земетресения в Турция през февруари 2023 г. цените на жилищата и наемите са нараствали по-бавно в кварталите с по-висок сеизмичен риск в сравнение с по-безопасните райони.

Проучването показва още, че жилищата, построени преди въвеждането на турските строителни норми от 2007 г., се продават със значително по-голяма отстъпка в районите с висок риск от земетресения спрямо по-новите имоти.

Опасенията за състоянието на сградите се засилиха и след инцидента на 8 октомври 2026 г., когато част от седеметажна жилищна сграда се срути в истанбулския район Малтепе. Инцидентът отново насочи вниманието към необходимостта от обновяване на стария жилищен фонд и към програмите за градска трансформация.

Според представители на имотния сектор купувачите вече обръщат по-голямо внимание на годината на строителство, използваните материали, конструктивното състояние и възможните разходи за укрепване. Възрастта на сградата обаче не е достатъчен показател за нейната безопасност, тъй като значение имат качеството на изпълнение и спазването на строителните изисквания.

Така жилищният пазар в Истанбул постепенно се разделя не само според местоположението и цената, но и според оценката на сеизмичния риск. За собствениците на стари жилища това може да означава по-продължителни продажби и по-силен натиск за ценови отстъпки, докато по-новите и конструктивно надеждни сгради получават допълнително предимство при привличането на купувачи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg