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Ипотечните лихви в Германия стигнаха 4,5%

Ипотечните лихви в Германия стигнаха 4,5%

20 Октомври, 2026 15:21 531 12

  • ипотечни кредити-
  • лихви-
  • германия-
  • жилищен пазар-
  • инфлация

Средната лихва по десетгодишните жилищни кредити е надхвърлила предишния пик от края на 2023 г. По-високите вноски вече ограничават интереса на част от купувачите

Ипотечните лихви в Германия стигнаха 4,5% - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лихвите по ипотечните кредити в Германия са се повишили до най-високото си равнище от 2009 г., показват данни на ипотечния посредник „Интерхип“, цитирани от DPA. Средната лихва по жилищните кредити с фиксиран срок от 10 години е достигнала около 4,5% при 3,9% през май.

Новото равнище е над предишния пик от около 4,4%, отчетен в края на 2023 г. Така разходите по ипотечните заеми отново са на нива, невиждани от финансовата криза насам. Данните са за средни условия на пазара, като конкретната лихва зависи от банката, размера на кредита и финансовия профил на кредитополучателя.

Инфлационните опасения натискат пазара

Главният изпълнителен директор на „Интерхип“ Йорг Утехт свързва последното покачване основно с възобновилото се напрежение около конфликта с Иран и опасенията, че то ще поддържа инфлацията висока. Европейската централна банка също е повишила лихвените проценти в опит да ограничи инфлационния натиск.

„Лихвите едва ли ще спаднат значително, преди да бъде намерено трайно решение на конфликта с Иран. В момента има малко признаци, че това ще се случи“, заявява Утехт.

По-високите разходи по финансирането се отразяват пряко върху домакинствата. Според Утехт последното увеличение добавя близо 200 евро към обичайната месечна ипотечна вноска и кара част от потенциалните купувачи да отлагат решенията си.

По-евтините жилища не компенсират скъпия кредит

Цените на имотите в Германия остават под пиковите си равнища отпреди началото на покачването на лихвите през 2022 г. Поевтиняването обаче не е достатъчно, за да компенсира по-скъпото кредитиране. По-високата лихва може бързо да заличи ползата от по-ниската покупна цена.

Според президента на Германската асоциация за недвижими имоти Дирк Волторф купувачите все пак могат да договорят по-ниски цени. По думите му много продавачи продължават да очакват имотите да достигнат отново равнищата от 2021 и 2022 г.

Натискът се усеща и в строителството. Регионално сдружение на строителните компании в Бавария съобщава, че много фирми разполагат с малко останали поръчки за довършване на жилищни обекти. Организацията предупреждава и за нов спад в броя на завършените жилища през тази година.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз Кочо

    8 1 Отговор
    От догодина това ще се случи и в България и бедна им майка на спекулантите с имоти, нали бе Амадо, хахах

    15:35 20.10.2026

  • 3 Цецо Асенов

    5 2 Отговор
    Дори и с най ниските лихви в света сделките в България умряха, какво ли ще е като скочат от догодина ахахах

    Коментиран от #4

    15:37 20.10.2026

  • 4 и те така

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цецо Асенов":

    Така е ГЕРБ-ДПС вече нямат достъп до обществените поръчки, пералнята спря и секторът го закъса😉

    Коментиран от #12

    15:45 20.10.2026

  • 5 Млад надъхан инвеститор

    3 1 Отговор
    Аз копувам само на зилено и после прудавам на огромни печалби и лихви не ме баркат, да му мислат кочовците потнаем дет са

    15:46 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз Кочо

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Вуьо, що да стига бе това е твоя реплика що я пишеш с моя Ник ахахах
    Аз съм за лихвите в България да станат като в сащ да ви доди акъла

    Коментиран от #10

    15:57 20.10.2026

  • 9 Малко

    2 0 Отговор
    им е.

    16:02 20.10.2026

  • 10 Неудачник

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    Намали се и бачкай защото млади хора от Узбекистан,Непал и Индия идват и работят с желание без да мрънкят.Налегай си дрешките защото гониш 50г. и никой няма да те държи ако не бачкаш ха ха ха

    16:05 20.10.2026

  • 11 Амадо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Лихвите само че растат а имотите че падат
    не не нее обърках се
    Лихвите само че падат , а имотито че расте
    да да даа ууура аа аа

    16:05 20.10.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "и те така":

    И Радев все се оправдава с предишните и не правиме и крачка напред.

    16:06 20.10.2026