Закон срещу национализация на имоти подготвя Германия

Германското федерално правителство подготвя закон, който да затрудни значително национализацията на жилищни имоти, притежавани от големи частни компании. Правни експерти обаче поставят под съмнение конституционността на предложението, съобщават WirtschaftsWoche и германската информационна агенция DPA.

Законопроектът за защита на инвестициите, подкрепян от федералния министър на вътрешните работи Александер Добриндт, предвижда прехвърлянето на частни жилища под публичен контрол да бъде допустимо само като крайна мярка. Преди това местните власти трябва да докажат, че са изчерпали всички останали възможности за решаване на жилищните проблеми, включително стимулирането на ново строителство. Предвижда се също собствениците да получават обезщетение, съответстващо на пазарната стойност на имотите.

Инициативата е пряк отговор на плановете на германската левица, Зелените и Социалдемократическата партия в Берлин да прехвърлят около 160 000 жилища, собственост на големи имотни компании, в обществено управление. Трите партии водят коалиционни преговори, като предварителното им споразумение предвижда частните дружества да запазят по 10 000 жилища.

Според правно становище, изготвено по поръчка на партия „Левицата“, федералното правителство няма необходимите конституционни правомощия да наложи подобни ограничения.

Авторите на анализа, сред които е професорът по право от Университета във Вюрцбург Изабел Файхтнер, смятат, че предложението на практика цели да отнеме правото на отделните провинции да прилагат механизма за обществена собственост, предвиден в член 15 от германската конституция. Според експертите федералното законодателство не може да се използва единствено за блокиране на правомощия, предоставени на провинциите от Основния закон. Плановете на Берлин предвиждат общият размер на обезщетенията за засегнатите компании да бъде ограничен до 16 млрд. евро. Това създава допълнителен конфликт с федералното правителство, което настоява за компенсации по пазарни цени.

Германският канцлер Фридрих Мерц вече предупреди, че евентуалната национализация на жилищни имоти в Берлин може да навреди на инвестиционния климат в цялата страна и да разколебае международните инвеститори.

От своя страна представителите на левицата заявяват, че няма да се откажат от плановете си за прехвърляне на големите жилищни портфейли в обществена собственост. Спорът може да достигне до Федералния конституционен съд, ако законът бъде приет. Решението би имало значение не само за жилищния пазар в Берлин, но и за бъдещите възможности на германските провинции да ограничават частната собственост в обществен интерес.

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