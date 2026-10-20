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Как да изберем правилния полилей за всяка стая

Как да изберем правилния полилей за всяка стая

20 Октомври, 2026 16:11 595 7

  • полилей-
  • осветление-
  • интериор-
  • ремонт на дома-
  • дневна

Размерът, височината и светлината са по-важни от ефектния вид

Как да изберем правилния полилей за всяка стая - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полилеят може да бъде визуалният център на една стая, но само ако размерът му, височината на окачване и светлината са съобразени с ежедневното използване на пространството. При избора най-добрият ориентир не е снимката в каталога, а реалното разпределение на мебелите и свободните линии на видимост.

Материалът на Лилиана Алварес в Amazing Architecture поставя акцент върху четири основни въпроса: колко място има, как ще се използва стаята, как ще се разпространява светлината и какви са условията за монтаж.

Размерът се определя от мебелите

В трапезарията полилеят се центрира над масата, а не непременно в средата на помещението. Като отправна точка може да се използва осветително тяло с диаметър около половината до две трети от ширината на масата. Правилото обаче трябва да се коригира според формата на масата, височината на тавана и визуалната тежест на модела.

Например при по-масивна маса и висок таван по-голям полилей може да изглежда пропорционално, докато в малка трапезария по-компактна конструкция с отворена рамка ще добави акцент, без да доминира над мебелите. В дневната размерът се съобразява със зоната за сядане, а в антрето - с обема на входното пространство и движението на вратата.

Височината влияе върху комфорта

При таван с височина около 2,44 метра полилей над трапезна маса обикновено започва на 76-91 сантиметра над плота. Това е ориентир, а не универсално изискване. При по-високи тавани или големи осветителни тела височината може да се промени, така че хората да не бъдат заслепявани и полилеят да не прекъсва видимостта между седящите.

В антретата и зоните за преминаване трябва да остане достатъчно свободно пространство под осветителното тяло. Особено важно е да се провери как изглежда полилеят от входната врата, от столовете и от обичайните места за движение.

Светлината не е само въпрос на цвят

При покупка трябва да се проверят общият светлинен поток в лумени, начинът на разсейване, възможните отблясъци и съвместимостта с димер. Топлата светлина често създава по-комфортна атмосфера в дневната и трапезарията, но цветната температура трябва да се съгласува с останалите лампи в помещението.

Полилеят обикновено не е достатъчен като единствен източник на светлина. Аплици, таванни или преносими лампи могат да осветят ъглите, работните повърхности и декоративните детайли, като намалят резките контрасти през различните часове на деня. При стаи с няколко предназначения отделните ключове и димируемото осветление позволяват по-гъвкаво използване на пространството.

Какво да се провери преди монтаж

  • Начертайте разпределението на мебелите и измерете тавана.
  • Сравнете диаметъра на полилея с масата или зоната за сядане.
  • Проверете височината на окачване и видимостта от врати и столове.
  • Уверете се, че електрическата кутия може да понесе тежестта.
  • Проверете достъпа за смяна на крушки, почистване и съвместимостта с димер.

Важно е осветителното тяло да се оценява и когато е включено, а не само когато е изключено. Трябва да се види накъде пада светлината, къде се образуват сенки и дали крушката се вижда директно на нивото на очите. При ново окабеляване или необходимост от допълнителна конструктивна опора монтажът трябва да се извърши от квалифициран специалист според инструкциите на производителя и приложимите местни изисквания.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    3 1 Отговор
    Важното е да е по малък полилея като ви прибере банката имота да може да си го вземете под мишка хахах

    16:14 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не се

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "трябва да е маркофф":

    Възпалявай! До двадесетина години ИИ ще осакати всички! И не вашите внуци, а още вашите деца ще бъдат ненужни!

    16:30 20.10.2026

  • 5 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Аст се чудим как да си платим наема и манджата,а те с какви щурутии ни занимават

    Коментиран от #6

    16:51 20.10.2026

  • 6 Хленчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    Не се чуди а се връщай на Поибрене сред природата ха ха ха

    16:58 20.10.2026

  • 7 шаа

    0 0 Отговор
    "Уверете се, че електрическата кутия може да понесе тежестта"

    а бе кой закача полилей за елкутията?!?

    17:09 20.10.2026