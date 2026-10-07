Джулиан Мур показа новия си дом в Манхатън (ВИДЕО)

Джулиан Мур живее със съпруга си, филмовия режисьор Барт Фройндлих, в двустаен мезонет в нюйоркския квартал Уест Вилидж в Манхатън.

„Бях забелязала този апартамент, докато се разхождах“, разказва Мур пред Architectural Digest. Жилището се намира на върха на сграда от 1920-те години, построена първоначално като хотел с апартаменти. От прозорците се откриват гледки към водни кули, декоративна тухлена и керамична орнаментика, арки, колони и покривни градини.

Осем месеца ремонт без промяна на разпределението

Обновяването е продължило осем месеца и е шестият общ проект на Мур с архитектурния дизайнер Оливър Фройндлих, който е брат на съпруга ѝ. Основните промени са били козметични. Екипът не е променил разпределението, но е добавил повече място за съхранение, включително килер към кухнята и вграден гардероб в спалнята.

„Идеята беше домът да стане функционален, без да изгуби магията си“, казва Фройндлих. За целта са използвани и практични решения, сред които щори от плат, който преди е служил за завеси. В спалнята е оставено достатъчно свободно пространство, за да може Мур да практикува йога.

Интериорът съчетава вече притежавани и нови предмети. В кухнята са френски столове от средата на XX век, купени от Мур в Париж през 1995 г. и пренасяни във всеки неин дом оттогава. До леглото са поставени винтидж лампи Anglepoise, а стените на библиотеката са украсени с черупки от костенурки.

По-малък дом след порастването на децата

Решението за преместване е свързано с промяната в живота на семейството. Децата на Мур и Фройндлих са пораснали, а голямата им къща в Монтаук е намалила нуждата от просторен градски имот. Преди това двойката е живяла в градска къща с градина в Уест Вилидж.

„Животът се променя“, казва Мур. Новите тераси не могат напълно да заменят старата градина, но гледките към града смекчават прехода. Актрисата определя мезонета като място, което носи усещане за история.

„Исках усещане за история, за време, за всички хора, които са живели тук преди нас. Ние просто преминаваме. Това е магията на Ню Йорк“, казва Джулиан Мур.

Дизайнът е особено важен за Мур, която признава, че вкусът ѝ се е променил, но интересът ѝ към модернизма остава. В библиотеката, сред книгите и семейните спомени, е поставена и наградата ѝ „Оскар“. В професионален план актрисата участва в новия филм на Джеси Айзенбърг „Дебютът“, в който играе домакиня, опитваща се да се превърне в актриса по метода.

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