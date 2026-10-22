Защо нюйоркският имотен бизнес подкрепя демократите

Нюйоркският имотен бизнес продължава да подкрепя финансово демократите, въпреки че част от новото поколение кандидати на партията заема все по-критична позиция към бизнеса, капитализма и собствениците на имоти. Тази зависимост между политическото влияние и финансовата подкрепа е в центъра на анализ на The Real Deal.

Новата политическа организация, създадена от жилищния брокер Джейсън Хейбър и екипа зад American Real Estate Association, ще набира дарения и ще се опитва да мобилизира избиратели, работещи в сектора на недвижимите имоти. Един от заявените приоритети е въвеждането на открити първични избори в Ню Йорк. Причината е, че значителна част от хората в индустрията са регистрирани като независими избиратели и не участват в предварителния вот на партиите.

Достъпът до управляващите е ключов мотив

Друг пример за политическата ориентация на сектора са даренията за кампанията на губернатора Кати Хочул. Според цитирани от The New York Post данни представители на имотния бизнес са дали значително повече средства за преизбирането ѝ, отколкото за републиканския ѝ съперник Брус Блейкман.

Това се случва въпреки подкрепата на Хочул за данък върху жилищата, които не са основно местоживеене. Председателят на Републиканската партия в щата Ню Йорк Ед Кокс заяви, че дарителите вероятно се чувстват „измамени“ заради тази позиция.

Една от причините бизнесът да финансира демократите е прагматична: именно те контролират политическия живот в Ню Йорк. Поддържането на добри отношения с управляващите може да осигури достъп до тях и възможност за влияние върху бъдещи решения в областта на жилищната политика, данъците и регулациите.

Социалните позиции също имат значение

Според Джей Мартин, пиар консултант, работил с компании за недвижими имоти и собственици на жилищни сгради, в Ню Йорк бизнес средата отдавна е свързана с по-либерални позиции по социални въпроси.

„Не можеше да ходиш на коктейлни партита и да казваш, че си против правото на избор или против правата на гейовете. Това не беше добра бизнес практика в Ню Йорк“, каза Мартин.

Той допълни, че публичното демонстриране на подкрепа за движението MAGA превръща човек в политически неудобна фигура за част от деловите среди в града.

Левият завой променя сметката

Победите на кандидати, подкрепени от Демократическите социалисти на Америка, обаче поставят под въпрос традиционната стратегия на имотния сектор. Тези кандидати настояват за по-силна роля на публичното жилищно настаняване, за защита на наемателите и за по-голяма тежест на обществения интерес при решенията за недвижими имоти.

В този контекст според Мартин все повече представители на индустрията си задават въпроса защо продължават да подкрепят демократите, ако част от партията вече открито се противопоставя на финансовите интереси на сектора.

Подобен дебат се води и вътре в Демократическите социалисти на Америка. В Ню Йорк той е свързан най-вече с жилищната политика и движението на наемателите. Саша Виджератне, изпълнителен директор на организацията за защита на наемателите CAAAV, заяви, че политическата подкрепа за даден кандидат не означава автоматично получаване на всички искания.

„Опитваме се да разберем как печелим и какво ни е необходимо, за да спечелим“, каза Виджератне.

На този фон Джед Уолентас от Two Trees Management, който председателства борда на Real Estate Board of New York, е дарил 129 600 долара на щатския демократически комитет, ръководен от Хочул.

Паралелно с политическия спор пазарът в Ню Йорк остава активен. Най-скъпата жилищна сделка за деня е била за 25,8 млн. долара за апартамент с площ 5516 квадратни фута на Източна 77-а улица. Най-голямата търговска сделка е за 11,5 млн. долара за две смесени сгради на Лексингтън авеню. За финансовия район е подадено и разрешение за проект със 99 жилища и площ 80 868 квадратни фута.

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