Имотите поевтихяна за пръв път от 15 години в Австралия

Цените на къщите са се понижили във всички австралийски столици през третото тримесечие на 2026 г. Това е първият едновременен спад в 15-годишната история на серията на Domain и едва вторият подобен случай в наличната статистика. Предишният е бил през 2009 г.

Съвкупните цени на къщите в столиците са намалели с 4,7% за тримесечието до 1 226 566 австралийски долара. Цените на жилищата са спаднали с 3,5% до 702 858 австралийски долара. Това е второ поредно тримесечие на понижение и за двата типа имоти.

Пърт е най-засегнатият пазар

Най-голям спад на цените на къщите е отчетен в Пърт - 7,4%, до 1 115 227 австралийски долара. Понижението е рекордно за града. Цените на жилищата там са намалели с 6,5% до 659 561 австралийски долара.

В Бризбън къщите са поевтинели с 5,4% до 1 152 122 австралийски долара, слагайки край на почти четири години непрекъснат ръст. В Сидни спадът е 4,7% до 1 661 167 австралийски долара, а в Мелбърн - 3,3% до 1 014 335 австралийски долара.

Аделаида отчита понижение от 3% до 1 095 429 австралийски долара. В Канбера цените са спаднали с 2,6% до 1 025 084 австралийски долара, в Хобарт - с 3% до 790 155 австралийски долара, а в Дарвин - с 2,6% до 752 478 австралийски долара.

Купувачите получават по-силна позиция

Domain свързва спада с по-високите лихви, продължаващия натиск върху разходите за живот и промените в данъчната политика за инвестиционните имоти. Инвеститорите се оттеглят, докато купувачите на първо жилище са изправени пред по-високи месечни вноски и по-ограничена покупателна способност.

По-слабата активност се вижда и на пазара на продажби - отчетени са ниски нива на успешно приключили търгове, по-дълъг престой на имотите и по-големи отстъпки от първоначално обявените цени. Част от продавачите променят очакванията си или заменят търговете с директни сделки.

„Австралийският жилищен пазар навлезе в нов етап на спада. Това, което започна като слабост, концентрирана в някои градове, вече се разшири значително, като цените на къщите намаляват във всяка столица за първи път от 15 години“, заяви главният икономист по жилищните въпроси на Domain Никола Пауъл.

Изключение при жилищата е Дарвин, където цените са се повишили с 2,2% до 454 732 австралийски долара. Според Domain по-достъпните жилища като цяло остават по-устойчиви от къщите, но спадовете във всички останали столици показват, че понижението вече не е ограничено до един сегмент.

Следващите две тримесечия ще покажат дали синхронният спад е временна корекция или начало на по-продължително преоценяване на австралийските имоти. В краткосрочен план пазарът остава под натиск заради високите разходи по заемите, ограниченията на достъпността и несигурността около политиката.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg