Разходите за строителство в Австралия се очаква да нараснат с 18,1% до 2029 г., което може да доведе до отлагане или прекратяване на жилищни проекти и да задълбочи недостига на жилища в страната. Това показва нов доклад на консултантската компания WT, цитиран от австралийското издание Realestate.com.au.

Според прогнозата строителните разходи ще се увеличат с 5,5% през 2027 г., с 6% през 2028 г. и с още 5,6% през 2029 г. Натрупаното поскъпване за трите години достига 18,1%. При инвестиционен проект на стойност 100 млн. австралийски долара това би означавало допълнителни разходи от около 18,1 млн. долара.

Прогнозата се отнася основно за търговски сгради и многоетажни жилищни комплекси, а не пряко за еднофамилни къщи и ремонти.

Основният фактор за очакваното поскъпване е недостигът на квалифицирани строителни работници. Големи инфраструктурни проекти, болници, центрове за данни и жилищни комплекси се конкурират за ограничен брой специалисти, което увеличава разходите за труд.

Строителният икономист на WT Деймън Роуст предупреждава, че евентуално забавяне на икономиката може временно да облекчи ценовия натиск, но същевременно да ограничи инвестициите в квалификация, технологии и производствен капацитет. При последващо възстановяване това би могло да предизвика ново ускоряване на разходите.

Най-силен натиск се очаква в югоизточната част на щата Куинсланд. В Бризбейн прогнозираното годишно поскъпване достига 10% през 2028 г., докато средното увеличение за периода 2027–2029 г. се оценява на 8,5% годишно.

Междувременно данните на Австралийската асоциация на жилищната индустрия (HIA) показват, че разходите за квалифициран труд са се повишили с 6,6% за година до септември 2026 г. – най-бързото увеличение за последните четири години. По данни на Австралийското статистическо бюро строителството на еднофамилни къщи е поскъпнало с 5,7% на годишна база.

HIA прогнозира, че броят на започнатите нови жилища ще намалее от 199 520 през 2026 г. до 191 040 през 2027 г., или с 8480 жилища по-малко. Възстановяване на строителната активност не се очаква преди 2028 г.

Допълнителен проблем остават високите цени на земята, които исторически нарастват два до три пъти по-бързо от разходите за труд и строителни материали. Данъците, административните такси и забавянията при подготовката на терени също оскъпяват новото строителство.

Експертите предупреждават, че значително поевтиняване на строителството е малко вероятно без сериозен икономически спад или съществено повишаване на производителността. По-реалистичният сценарий е забавяне на темпа на поскъпване, а не действително намаляване на цените.

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