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Жилищата във Великобритания се продават с 10% отстъпка
  Тема: Недвижими имоти

Жилищата във Великобритания се продават с 10% отстъпка

23 Октомври, 2026 11:47 494 8

  • жилища-
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  • лондон

Купувачите успяват да договорят до 26% под първоначалната цена, а най-трудно се продават луксозните имоти и малките апартаменти

Жилищата във Великобритания се продават с 10% отстъпка - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На британския жилищен пазар офертната цена все по-често се оказва само начална точка за преговори. Имотите, за които са сключени сделки между юли и септември, са продадени средно за 90,6% от първоначално обявената стойност, показват данни на Knight Frank.

Така жилище, предложено за 300 000 британски лири, се продава средно за 271 800 лири. При имот с начална цена от 500 000 лири договорената стойност би била около 453 000 лири.

Причината е съчетание от по-високи ипотечни разходи, голям брой имоти на пазара и продавачи, които започват с прекалено високи очаквания. Разликата спрямо 2022 г. е съществена. Между юли и септември същата година жилищата са се продавали средно на 100% от първоначалната офертна цена.

Отстъпките стигат до 26%

Най-голямо поле за договаряне има при малките апартаменти, новото строителство и бившите жилища, отдавани под наем. При тях продавачите често намаляват цената значително, за да привлекат реален купувач.

„Наскоро постигнахме отстъпка от 26% за къща в югозападен Лондон“, казва Jo Eccles, основател и управляващ директор на агенцията за покупка на имоти Eccord. По думите ѝ имотът е бил обявен на прекалено висока цена и е останал дълго на пазара, което е поставило продавача в по-слаба позиция.

Eccles предупреждава, че намалението спрямо офертната цена невинаги означава покупка под реалната пазарна стойност. В някои случаи продавачите се опитват да възстановят платената от тях сума, разходите по сделката и вложенията в ремонта. В други агенциите обявяват имота по-скъпо, за да спечелят клиента, а впоследствие го насърчават да приеме по-реалистична цена.

Луксозните имоти се продават най-трудно

Най-силен натиск има във високия ценови сегмент. Според данни на TwentyCi жилищата на стойност 2 милиона лири и повече се продават наполовина по-рядко от имотите под този праг, чакат купувач два пъти по-дълго и се реализират със средна отстъпка от почти 250 000 лири.

В Лондон по-малко от четири на всеки 10 обявени жилища са намерили купувач през разглеждания период. В кварталите с имоти над 1 милион лири на един продаден имот са се падали 3,6 жилища, предложени за продажба, а купувач е намерен само за 28% от тях. За всеки 100 договорени сделки 62 жилища са били изтегляни от пазара.

„Продавачите често са изправени пред неприятен избор – да свалят имота от пазара или рязко да намалят цената“, казва Jonathan Hopper от Garrington Property Finders.

Как купувачите договарят по-ниска цена

Според Hopper офертната цена е „желанието на продавача и начална точка за преговори“, а не непременно реалната стойност на жилището. Купувачите трябва да проверят цените на сходни имоти и местното търсене, вместо да се ориентират само по средните стойности за страната.

Особено важни са признаците, че продавачът бърза или вече е отхвърлял предложения. Ако дълго време няма сериозни оферти, възможността за по-голяма отстъпка е по-висока. Купувачът обаче трябва да е готов да докаже, че може да приключи сделката, преди да започне преговорите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ли.

    4 0 Отговор
    А у нас с колко?
    Айде след нова година ще видим

    11:48 23.10.2026

  • 2 Аз Кочо

    5 0 Отговор
    хаха и там ли? Само у нас цените са стабилни и НИКОГА няма да паднат, ще поседят в плато и после пак нагоре, нали бе инвеститури?

    11:56 23.10.2026

  • 3 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Когато се отчете инфлацията, реалното поскъпване на имотите във Великобритания от 2010 г. много скромно и възлиза на около 18% до 23% общ реален ръст.
    Това означава, че по-голямата част от споменатия 77%-ов скок в цените всъщност се дължи на обезценяването на парите и общата инфлация в икономиката.

    Историческа корекция от пика (2022–2024 г.): По данни на HM Land Registry официалният среден спад от тогавашния връх до дъното (февруари 2024 г.) е бил точно 4,6%. Индексът на Nationwide отчете малко по-дълбок спад от 5,3% спрямо рекордно високите стойности.

    Тоест цялата поста печалба вече я няма

    Коментиран от #4

    12:15 23.10.2026

  • 4 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз Кочо":

    Корекция

    Тоест ПОЧТИ цялата ЧИСТА печалба вече я няма

    12:16 23.10.2026

  • 5 Отчаян Брокер

    3 0 Отговор
    Това е лъжа! Не може да поскъпват материалите и да растат заплатите а имотите да падат. Така ще казваме. Нищо ,че в Китай пета година имотите падат а заплатите имат ръст 25%

    Коментиран от #6, #8

    12:23 23.10.2026

  • 6 Цецо Асенов

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отчаян Брокер":

    Не само там. В Сащ и Европа и Канада заплатите скочиха двойно, материалите също но цените падат. Това са брокерски партенки за себестойността. Себестойността е без значение ако хората отказват да купуват. Строителя или фалира или намалява маржа на печалба. Никой не го еня за себестойността.
    Това важи за всеки пазар, за храни, коли, имоти и за всичко включително и за услугите.

    12:27 23.10.2026

  • 7 И това е само началото

    1 0 Отговор
    до 26% под първоначалната цена

    Гледайте какво ще стане след няколко години като махнем 3 нули то €, тогава ще станат 2 за лев.

    12:32 23.10.2026

  • 8 Брокер, истински

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отчаян Брокер":

    Усещам иронията ви, но нямате на представа колко сте прав. В агенцията, в която все още работя (очаквам съкращения) е въведен задължителен кодекс на лъжите, клиентите са просто портфейли, които трябва да бъдат изпразнени. За съжаление, високите цени отблъснаха клиентите и сега закриваме офиси, до няколко месеца 60-80% от брокерите ще останат без работа

    12:48 23.10.2026