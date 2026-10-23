Жилищата във Великобритания се продават с 10% отстъпка

На британския жилищен пазар офертната цена все по-често се оказва само начална точка за преговори. Имотите, за които са сключени сделки между юли и септември, са продадени средно за 90,6% от първоначално обявената стойност, показват данни на Knight Frank.

Така жилище, предложено за 300 000 британски лири, се продава средно за 271 800 лири. При имот с начална цена от 500 000 лири договорената стойност би била около 453 000 лири.

Причината е съчетание от по-високи ипотечни разходи, голям брой имоти на пазара и продавачи, които започват с прекалено високи очаквания. Разликата спрямо 2022 г. е съществена. Между юли и септември същата година жилищата са се продавали средно на 100% от първоначалната офертна цена.

Отстъпките стигат до 26%

Най-голямо поле за договаряне има при малките апартаменти, новото строителство и бившите жилища, отдавани под наем. При тях продавачите често намаляват цената значително, за да привлекат реален купувач.

„Наскоро постигнахме отстъпка от 26% за къща в югозападен Лондон“, казва Jo Eccles, основател и управляващ директор на агенцията за покупка на имоти Eccord. По думите ѝ имотът е бил обявен на прекалено висока цена и е останал дълго на пазара, което е поставило продавача в по-слаба позиция.

Eccles предупреждава, че намалението спрямо офертната цена невинаги означава покупка под реалната пазарна стойност. В някои случаи продавачите се опитват да възстановят платената от тях сума, разходите по сделката и вложенията в ремонта. В други агенциите обявяват имота по-скъпо, за да спечелят клиента, а впоследствие го насърчават да приеме по-реалистична цена.

Луксозните имоти се продават най-трудно

Най-силен натиск има във високия ценови сегмент. Според данни на TwentyCi жилищата на стойност 2 милиона лири и повече се продават наполовина по-рядко от имотите под този праг, чакат купувач два пъти по-дълго и се реализират със средна отстъпка от почти 250 000 лири.

В Лондон по-малко от четири на всеки 10 обявени жилища са намерили купувач през разглеждания период. В кварталите с имоти над 1 милион лири на един продаден имот са се падали 3,6 жилища, предложени за продажба, а купувач е намерен само за 28% от тях. За всеки 100 договорени сделки 62 жилища са били изтегляни от пазара.

„Продавачите често са изправени пред неприятен избор – да свалят имота от пазара или рязко да намалят цената“, казва Jonathan Hopper от Garrington Property Finders.

Как купувачите договарят по-ниска цена

Според Hopper офертната цена е „желанието на продавача и начална точка за преговори“, а не непременно реалната стойност на жилището. Купувачите трябва да проверят цените на сходни имоти и местното търсене, вместо да се ориентират само по средните стойности за страната.

Особено важни са признаците, че продавачът бърза или вече е отхвърлял предложения. Ако дълго време няма сериозни оферти, възможността за по-голяма отстъпка е по-висока. Купувачът обаче трябва да е готов да докаже, че може да приключи сделката, преди да започне преговорите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg