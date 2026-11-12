Продавачите на жилища са двойно повече от купувачите в САЩ

Продавачите на кондоминиуми в САЩ са били със 123% повече от купувачите през септември, показва анализ на Redfin. Това е най-голямата разлика в данните на компанията от 2013 г. насам и превръща пазара в един от най-благоприятните за купувачите за последното десетилетие.

На пазара са се намирали около 197 248 продавачи на кондоминиуми при едва 88 460 потенциални купувачи. Така на един купувач са се падали повече от двама продавачи. Година по-рано разликата е била 95,5%.

Промяната е особено видима спрямо септември 2021 г., когато продавачите са били с 25,1% по-малко от купувачите. За пет години броят на купувачите е спаднал с 54%, докато продавачите са се увеличили с 36%.

По-високите разходи ограничават търсенето

Според Redfin търсенето на жилища тип кондоминиум е под натиск заради по-високите такси за поддръжка на сградите, застрахователните премии и специалните вноски за ремонти. Натискът е по-силен във Флорида и Тексас, където рискът от урагани и други природни бедствия увеличава разходите за застраховка.

Ипотечните лихви също ограничават възможностите на купувачите. Средната седмична лихва е достигнала 7,18% на 5 ноември, докато цените на жилищата остават близо до исторически високи равнища. Това засяга особено купувачите на първо жилище, които традиционно разчитат на кондоминиумите като по-достъпен вход към пазара.

През септември около 37% от продадените кондоминиуми са били с поне едно намаление на офертната цена. По време на жилищния бум през 2021 г. делът им е бил 16%. Типичният продаден имот е престоял на пазара 63 дни преди сключване на договор, в сравнение с 35 дни пет години по-рано.

Цените започват да се понижават

Националната медианна цена на кондоминиумите е спаднала с 0,8% на годишна база до около 339 000 долара през септември. Това е първото годишно понижение за последните пет месеца.

„Намерете мотивиран продавач — а те са много“, казва Сесилия Кордова, агент на Redfin Premier в Маями.

По думите ѝ купувачите трябва да проверяват финансовото състояние на сдружението на собствениците, застрахователното покритие, задълженията за поддръжка и възможните специални вноски, преди да сключат сделка. За продавачите, които не са принудени да продават, отдаването под наем може да бъде алтернатива на продажба на по-ниска цена.

Маями е сред най-неблагоприятните пазари за продавачите

Сан Антонио е пазарът с най-голям дисбаланс сред 50-те най-големи метрополни района, анализирани от Redfin — там продавачите са с 459% повече от купувачите. Следват Хюстън с 322% и Маями с 274%. Остин е с 258% повече продавачи от купувачи.

Девет от десетте пазара с най-голям излишък на продавачи са в района на Сънбелт. Новото строителство, по-високите разходи за собственост и конкуренцията от еднофамилните къщи засилват натиска върху кондоминиумите.

На обратния полюс е окръг Насау в щата Ню Йорк, който е единственият от анализираните пазари със значително повече купувачи от продавачи. Чикаго, Милуоки, Ню Брънзуик, Нюарк и Сан Франциско са определени като относително балансирани пазари.

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