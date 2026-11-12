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Продавачите на жилища са двойно повече от купувачите в САЩ

Продавачите на жилища са двойно повече от купувачите в САЩ

12 Ноември, 2026 12:37 636 34

  • кондоминиуми-
  • имотен пазар-
  • сащ-
  • маями-
  • redfin

Дисбалансът между продавачи и купувачи е най-големият от 2013 г. насам и дава на купувачите по-силна позиция при преговори

Продавачите на жилища са двойно повече от купувачите в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продавачите на кондоминиуми в САЩ са били със 123% повече от купувачите през септември, показва анализ на Redfin. Това е най-голямата разлика в данните на компанията от 2013 г. насам и превръща пазара в един от най-благоприятните за купувачите за последното десетилетие.

На пазара са се намирали около 197 248 продавачи на кондоминиуми при едва 88 460 потенциални купувачи. Така на един купувач са се падали повече от двама продавачи. Година по-рано разликата е била 95,5%.

Промяната е особено видима спрямо септември 2021 г., когато продавачите са били с 25,1% по-малко от купувачите. За пет години броят на купувачите е спаднал с 54%, докато продавачите са се увеличили с 36%.

По-високите разходи ограничават търсенето

Според Redfin търсенето на жилища тип кондоминиум е под натиск заради по-високите такси за поддръжка на сградите, застрахователните премии и специалните вноски за ремонти. Натискът е по-силен във Флорида и Тексас, където рискът от урагани и други природни бедствия увеличава разходите за застраховка.

Ипотечните лихви също ограничават възможностите на купувачите. Средната седмична лихва е достигнала 7,18% на 5 ноември, докато цените на жилищата остават близо до исторически високи равнища. Това засяга особено купувачите на първо жилище, които традиционно разчитат на кондоминиумите като по-достъпен вход към пазара.

През септември около 37% от продадените кондоминиуми са били с поне едно намаление на офертната цена. По време на жилищния бум през 2021 г. делът им е бил 16%. Типичният продаден имот е престоял на пазара 63 дни преди сключване на договор, в сравнение с 35 дни пет години по-рано.

Цените започват да се понижават

Националната медианна цена на кондоминиумите е спаднала с 0,8% на годишна база до около 339 000 долара през септември. Това е първото годишно понижение за последните пет месеца.

„Намерете мотивиран продавач — а те са много“, казва Сесилия Кордова, агент на Redfin Premier в Маями.

По думите ѝ купувачите трябва да проверяват финансовото състояние на сдружението на собствениците, застрахователното покритие, задълженията за поддръжка и възможните специални вноски, преди да сключат сделка. За продавачите, които не са принудени да продават, отдаването под наем може да бъде алтернатива на продажба на по-ниска цена.

Маями е сред най-неблагоприятните пазари за продавачите

Сан Антонио е пазарът с най-голям дисбаланс сред 50-те най-големи метрополни района, анализирани от Redfin — там продавачите са с 459% повече от купувачите. Следват Хюстън с 322% и Маями с 274%. Остин е с 258% повече продавачи от купувачи.

Девет от десетте пазара с най-голям излишък на продавачи са в района на Сънбелт. Новото строителство, по-високите разходи за собственост и конкуренцията от еднофамилните къщи засилват натиска върху кондоминиумите.

На обратния полюс е окръг Насау в щата Ню Йорк, който е единственият от анализираните пазари със значително повече купувачи от продавачи. Чикаго, Милуоки, Ню Брънзуик, Нюарк и Сан Франциско са определени като относително балансирани пазари.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    12 0 Отговор
    Като в София ....

    12:38 12.11.2026

  • 2 Леле Амадоо

    8 0 Отговор
    Недей чЕти не, имотето само че рипат 🤣🤣🤣

    Коментиран от #5, #6

    12:40 12.11.2026

  • 3 Васил

    8 0 Отговор
    Същото е и у нас има жилища за две поколения напред.

    12:46 12.11.2026

  • 4 Аз Кочо

    9 1 Отговор
    Ми то и в България е същото просто медиите си мълчат за да няма паника

    Коментиран от #9

    12:49 12.11.2026

  • 5 Амадо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле Амадоо":

    Късно е вечи, прочетох и утивям да пиинъ мента глог и валериан

    12:51 12.11.2026

  • 6 Фил Айви

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле Амадоо":

    Не ме мисли Койкее яз имам микро бизнез и давам апартамент под наем имам китайски електрокар и ода на СПА у Пампорово

    12:52 12.11.2026

  • 7 Хихи

    5 0 Отговор
    У нас са 10 пъти повече....
    При това обезлюдяване комбинирано с безработица и липса на чужд интерес ... има да сънувате купувачи на тези цени.

    12:55 12.11.2026

  • 8 Аз Кочо

    4 1 Отговор
    Ипотечните лихви също ограничават възможностите на купувачите. Средната седмична лихва е достигнала 7,18% на 5 ноември,

    Не се излагайте
    Средногодишни нива. За цялата 1981 г. средната лихва е 16,64%, а през 1982 г. започва постепенно да спада, оставайки в диапазона 13%–17%.

    Лихвите в момента са в средата на скалата дори малко по ниски от средната им стойност през последните 50.г.

    ЦЕНИТЕ СА СМЕШНО ВИСОКИ И ЗАТОВА ТЕ ПАДАТ. ТЕ КЕ ОТГОВАРЯТ НИТО НА ФУНДАМЕНТА на икономиката нито на тези ниски лихви от 7 от.

    12:55 12.11.2026

  • 9 Медиите са

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз Кочо":

    собственост на строителната олигархия, всеки наял се с народни пари (от обществени поръчки) стана строител, защото за това акъл не се иска

    12:56 12.11.2026

  • 10 Мюмюн

    1 1 Отговор
    как сте с математиката? 123 не е 200

    Коментиран от #34

    13:00 12.11.2026

  • 11 Прочетох дотук

    2 2 Отговор
    Продавачите на кондоми....

    13:02 12.11.2026

  • 12 Запознат

    2 2 Отговор
    Обезлюдяването е затади високите наеми и продажби. Много хора със дистанционна работа или страничен доход искат да отидат в малък град или село,но не могат нито да купят нито да плащат наем,заради безумните им собственици! Я вижте наемите дори за нощувка. Нагушили се с пари за поколения напреди и искат 40 евро за нощувка в най-забутания град даже хаха Апартаменти по 300-600 евро който и малък град да отвориш. За продажби същото. Ето затова всеки си седи в големия град където си има собствено жилище.

    13:02 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 АБВ

    4 1 Отговор
    Това се очаква и тук. Колкото и да се опитват брокери и строители да поддържат цените при спадане броя на сделките.
    Плащат си просто публикации в медии.

    13:19 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Амадо

    4 1 Отговор
    Ох , охох, охохохох , брокер съм, лошо мий, нема да се върна на се ло

    13:30 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Слаб 2 Мюмюне, седни си

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мюмюн":

    +100% е равносилно на умножено по 2. Дано ти сложат 200% процента лихва на кредита и да се чудиш защо трябва да връщаш 3 пъти повече.

    14:03 12.11.2026