Богати родители харчат милиони, за да привличат порасналите си деца

Заможни американски семейства инвестират милиони долари в преустройство на домовете си, за да привлекат обратно своите пораснали деца. Вместо да разчитат на традиционните семейни събирания, родителите оборудват имотите си с луксозни спа центрове, боулинг зали, помещения с аркадни игри и спортни съоръжения, съобщава The Wall Street Journal.

Тенденцията се наблюдава сред собствениците на скъпи жилища в САЩ, които се опитват да превърнат семейния дом в предпочитано място за почивка и забавления. Особено внимание се отделя на пространствата, предназначени за тийнейджъри и млади хора, които вече учат в университет или живеят самостоятелно.

Сред примерите, представени от американското издание, е семейство Купър от Колорадо, което преустройва дома си с идеята да създаде повече възможности за семейни събирания. Новите пространства са проектирани така, че да предлагат едновременно комфорт, развлечения и достатъчно самостоятелност за младите членове на семейството.

Друго семейство, Хауърд, инвестира в собствена боулинг писта и ярко декорирана ваканционна къща край морето. Имотът се превръща в място, където дъщеря им, която е студентка, може да кани приятели и да прекарва свободното си време.

Подобни проекти включват още игрални зали, тенис кортове за пикълбол, домашни киносалони и уелнес пространства. За част от собствениците инвестицията не е свързана толкова с повишаване на стойността на недвижимия имот, колкото с желанието да поддържат по-близки отношения с децата си.

Специалистите по интериорен дизайн обаче предупреждават, че скъпите съоръжения невинаги постигат желания резултат. Потребностите на младите хора често се оказват значително по-прости от очакванията на техните родители.

Според дизайнерите удобните помещения за общуване, добрата храна, възможността за посрещане на приятели и свободата сами да избират музиката могат да бъдат по-привлекателни от специално изградени развлекателни комплекси.

Показателен е случаят на семейство Вредберг, което оборудва ваканционния си имот със специална стая за тийнейджъри. Въпреки инвестицията внуците предпочитат семейно пътуване за риболов пред развлеченията в жилището.

Това показва, че дори значителните финансови средства не могат да гарантират по-чести посещения или по-близки семейни отношения.

Допълнително предизвикателство е промяната в начина на живот на децата. След завършване на образованието си те често се установяват в други градове, започват работа или създават собствени семейства. Така помещенията, изградени специално за техните интереси, постепенно губят предназначението си.

Семейство Купър например вече планира преместване, за да осигури повече независимост на децата си. Семейство Мигон също е решило да продаде големия си дом, след като порасналите им деца са се установили в различни американски щати.

Вместо да поддържат огромен имот, родителите възнамеряват да инвестират в по-малки жилища и удобства, съобразени със собствения им начин на живот, включително лодка.

Тенденцията се вписва в по-широките промени на американския пазар на луксозни недвижими имоти. По данни, цитирани от The Wall Street Journal, част от заможните представители на поколението на бейби бумърите предпочитат да купуват по-големи жилища или да разширяват съществуващите си домове, вместо да се преместват в по-малки имоти с напредването на възрастта.

Някои изграждат допълнителни къщи за гости, просторни кухни и помещения за семейни събирания, надявайки се да прекарват повече време с децата и внуците си.

Въпреки това опитът на собствениците показва, че най-скъпите удобства невинаги са най-ефективният начин за поддържане на семейните връзки. За много от порасналите деца по-важни остават личното пространство, непринудената атмосфера и възможността да прекарват качествено време с близките си.

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