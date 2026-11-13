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Поискаха забрана на израелско изложение за имоти в Париж

Поискаха забрана на израелско изложение за имоти в Париж

13 Ноември, 2026 19:23 54 1

  • париж-
  • израелски имоти-
  • западният бряг-
  • източен йерусалим-
  • nidal

NIDAL твърди, че събитието популяризира жилища на Западния бряг и в Източен Йерусалим. Съдът трябва да се произнесе преди насроченото за 15 ноември изложение

Поискаха забрана на израелско изложение за имоти в Париж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франко-палестинската асоциация NIDAL поиска от Парижкия административен съд да забрани израелско изложение за недвижими имоти, насрочено за 15 ноември във френската столица. Организацията твърди, че събитието популяризира жилища в окупираните палестински територии.

Искането е внесено по спешна процедура и се отнася до изложението за недвижими имоти и инвестиции Icube, което трябва да се проведе в Европейския център за юдаизъм в Париж. NIDAL настоява съдът да разпореди пълна забрана на събитието. Като алтернативна мярка асоциацията иска да бъде спряно представянето на имоти, разположени на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

Спорът е за участник и рекламни материали

В жалбата си организацията посочва израелската компания BH Nadlan. Според NIDAL дружеството рекламира апартаменти в Източен Йерусалим и на Западния бряг. Асоциацията твърди още, че рекламните материали на изложението предлагат финансови стимули за хора, които планират да се заселят на Западния бряг.

Френски медии съобщават, че в документите по делото се споменава финансов „бонус“ за нови имигранти, които се установяват в район, обозначаван в израелската терминология като „Юдея и Самария“. Твърденията са част от позицията на жалбоподателите и не представляват установен от съда факт.

Префектурата не е отговорила на искането

NIDAL заявява, че преди да се обърне към съда, е поискала намеса от полицейската префектура в Париж, но не е получила отговор. Според информацията, цитирана от френски медии, писмото е изпратено на 5 ноември.

Съдебното заседание по искането се е състояло на 12 ноември. Решението се очаква преди началото на изложението, но в публикуваните до 13 ноември данни няма потвърждение, че съдът вече се е произнесъл. До решението събитието остава насрочено за 15 ноември.

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