Войната в Иран обърна пазара на имоти в Дубай

Пазарите на недвижими имоти в Дубай и Абу Даби могат да се възстановят през 2027 г., ако политическите загуби на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп на междинните избори в САЩ допринесат за прекратяване на войната с Иран. Подобен сценарий би стимулирал чуждестранните инвестиции и би подкрепил цените на жилищата в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщава South China Morning Post, позовавайки се на анализатори от сектора.

Военният конфликт, започнал през февруари с американски и израелски удари срещу Иран, доведе до значително охлаждане на имотния пазар в региона. Според консултантската компания JLL през третото тримесечие на 2026 г. броят на сделките с жилищни имоти в Дубай е намалял с 37,7% на годишна база, докато в Абу Даби е отчетен спад от 9,6%.

Понижение се наблюдава и при цените. В Абу Даби редовите къщи са поевтинели с 8,3% спрямо предходното тримесечие, а в Дубай цените на апартаментите и вилите са се понижили съответно с 1,8% и 1,6%.

Кашиф Ансари, съосновател и главен изпълнителен директор на международната платформа за недвижими имоти Juwai IQI, прогнозира, че чуждестранните купувачи ще се завърнат в по-голям брой след стабилизиране на геополитическата обстановка.

По думите му все още е рано да се очаква, че резултатите от изборите за Конгреса на САЩ ще доведат до непосредствена промяна в американската външна политика. Въпреки това компанията запазва положителните си очаквания за цените на жилищата в Дубай и останалата част от Близкия изток през 2027 г.

Несигурността вече се отразява и на луксозния сегмент. Между 2023 и 2025 г. Дубай беше водещият световен пазар по брой продадени жилища на стойност над 10 млн. долара, изпреварвайки Хонконг, Лондон и Ню Йорк.

През третото тримесечие на 2026 г. обаче Хонконг изпревари емирството по обща стойност на сделките в този сегмент. Според Knight Frank в азиатския финансов център са реализирани 78 продажби за 1,58 млрд. долара, докато в Дубай са сключени 86 сделки за общо 1,57 млрд. долара.

Въпреки спада анализаторите смятат, че основните фактори, привличащи инвеститори към ОАЕ, остават непроменени. Сред тях са благоприятният данъчен режим, възможностите за дългосрочно пребиваване чрез програмата за т.нар. златни визи, доходността от наеми и стратегическото местоположение между Европа и Азия.

Допълнителна подкрепа за жилищния пазар оказва увеличаващото се население на Дубай, което вече достига 4,73 млн. души. Само през третото тримесечие са сключени 242 500 договора за наем, посочва Ансари.

Според Феликс Чеунг, ръководител на международния жилищен сегмент в JLL за Хонконг, пазарът на недвижими имоти в ОАЕ преминава през период на нормализиране след няколко години на рекорден растеж. Търсенето остава сравнително устойчиво, но темповете на поскъпване на жилищата и наемите се забавят.

Междувременно рейтинговата агенция S&P Global Ratings предупреждава, че продължаването на регионалния конфликт през 2027 г., съчетано с очакваното увеличение на предлагането на нови жилища, може да засили натиска върху цените, особено в сегмента на апартаментите, купувани с инвестиционна цел.

При възстановяване на сигурността обаче анализаторите очакват постепенно стабилизиране на пазара и завръщане на международния капитал.

Основният въпрос според Juwai IQI вече не е дали чуждестранните инвестиции ще се възстановят, а кога ще се случи това – през първото, третото или някое от следващите тримесечия на 2027 г.

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