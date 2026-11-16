Как железопътен мост се превръща в парк

Германският град Франкфурт на Майн планира да превърне 113-годишен железопътен мост в зелено пространство за пешеходци и велосипедисти. Проектът е вдъхновен от известния парк High Line в Ню Йорк и предвижда създаването на нова градска атракция в близост до централата на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщава Handelsblatt.

Става въпрос за историческия мост Deutschherrnbrücke, построен през 1913 г., който преминава над река Майн. Германският железопътен оператор Deutsche Bahn планира изграждането на нов мост непосредствено до съществуващото съоръжение, тъй като старият вече не отговаря на изискванията за съвременния железопътен транспорт.

Поради статута му на защитен архитектурен паметник обаче мостът не може да бъде разрушен. Вместо това градските власти възнамеряват да го преобразят в обществено пространство с пешеходни алеи, велосипедна инфраструктура, места за отдих и зеленина.

Според представителите на Deutsche Bahn конструкцията на историческия мост ще остане достатъчно стабилна, за да поеме натоварването от пешеходци и велосипедисти.

Предвижда се новият железопътен мост да бъде с дължина около 285 метра и ширина 8 метра. Инвестицията в изграждането му се оценява на приблизително 500 млн. евро, като средствата ще бъдат осигурени от Deutsche Bahn.

Строителството се очаква да започне в началото на следващото десетилетие и да продължи най-малко пет години. Едва след приключването му ще може да започне преобразяването на стария мост.

Градските власти разглеждат проекта като възможност за създаване на нова зелена връзка между квартал Заксенхаузен, крайречния парк Hafenpark и Ostpark. Предвиждат се места за сядане, декоративна растителност и панорамни площадки с гледка към небостъргачите на Франкфурт.

Вдъхновение за проекта е нюйоркският High Line – парк с дължина около 2,6 километра, изграден върху изоставена железопътна линия в Манхатън. Първият му участък е открит през 2009 г., а днес пространството привлича приблизително 8 милиона посетители годишно и се смята за един от най-успешните примери за преобразяване на стара транспортна инфраструктура.

Подобна концепция е реализирана и в Париж, където бивша железопътна линия е превърната в озеленената алея Coulée verte René-Dumont с дължина 4,7 километра.

Не всички подобни инициативи обаче завършват успешно. През 2014 г. Лондон представи проект за озеленен мост над Темза, известен като Garden Bridge. Предвидената инвестиция от 175 млн. британски лири и споровете около публичното финансиране доведоха до окончателното му прекратяване.

Във Франкфурт местните власти се надяват новият парк да съчетае опазването на индустриалното наследство с развитието на устойчива градска среда и да се превърне в още една туристическа забележителност на германския финансов център.

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