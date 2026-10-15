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56-годишен намушка брат си с нож в Старозагорско

56-годишен намушка брат си с нож в Старозагорско

15 Октомври, 2026 13:44 544 3

  • намушкване с нож-
  • александрово-
  • стара загора-
  • казанлък-
  • задържан

59-годишният мъж е настанен в болница с опасност за живота. Нападателят е задържан за 24 часа

56-годишен намушка брат си с нож в Старозагорско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

56-годишен мъж е задържан, след като намушкал с нож по-големия си брат при скандал в павелбанското село Александрово, съобщи Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Пострадалият е на 59 години и е настанен в болница в Казанлък с опасност за живота.

Сигналът за намушкан човек е подаден в Районното управление в Казанлък в 19:35 часа. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че между двамата братя възникнал спор, прераснал в сбиване.

„Между двама братя на 59 и 56 години е възникнал спор, който прераснал в сбиване“

По време на конфликта 56-годишният мъж нанесъл прободна рана с нож в областта на корема на брат си. Пострадалият е транспортиран от екип на спешната помощ до лечебно заведение в Казанлък.

По случая е образувано досъдебно производство. Задържаният е в ареста за срок до 24 часа. Допълнителните обстоятелства около конфликта и действията на разследването предстои да бъдат изяснени.

Източници: btvnovinite.bg, novini.bg


България
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