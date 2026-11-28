21-годишен мъж е задържан за убийството на баща си в София. Жертвата е 48-годишен мъж, чието тяло е открито на 27 ноември в района на булевард „Шипченски проход“ и улица „Коста Стоянов“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Сигналът е подаден около 6:00 часа. На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта на мъжа. По първоначални данни по тялото му са установени прободни рани, вероятно нанесени с нож.

„За убийството в района на бул. „Шипченски проход“ е задържан 21-годишен мъж, син на жертвата“, съобщиха от СДВР.

След подадения сигнал полицията първоначално е издирвала мъж, намушкал смъртоносно друг човек. По-късно е установено, че задържаният е син на загиналия. Той е арестуван малко преди 22:00 часа на метростанция „Лъвов мост“, потвърдиха от СДВР пред NOVA.

Към момента няма официално съобщение от прокуратурата за повдигнато обвинение или внесено искане за постоянна мярка за неотклонение. Причините за престъплението и останалите обстоятелства по случая се изясняват.

Източници: bta.bg, nova.bg, darik.bg