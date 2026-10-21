В Одеса: Издирван за мобилизация мъж намушка в шията военен и опита да го прегази

Мъж е ранил военнослужещ от териториалния център за комплектуване и социална подкрепа в Одеса и след това е направил опит да го прегази с автомобил. Инцидентът е станал на 20 октомври на блокпост, където съвместна група от служители на ТЦК и полицията е извършвала проверка.
По данни на Одеския областен ТЦК водачът първоначално се е опитал да избегне проверката и е създал аварийна ситуация. След принудителното спиране е установено, че той е бил обявен за издирване заради нарушение на правилата за военен отчет.
При опит да бъде установена самоличността му мъжът е оказал активна съпротива. Военнослужещият е бил ранен в областта на шията с предмет, наподобяващ нож. След това водачът е направил опит да го прегази с автомобила си, твърдят военните.
Мъжът е задържан на място, а пострадалият военнослужещ е откаран в медицинско заведение. Там му е оказана необходимата помощ и той остава под наблюдението на лекари. Не са съобщени подробности за характера и тежестта на травмата.
Предстои правна квалификация
Правоохранителните органи извършват следствени действия и подготвят правната квалификация на действията на задържания. На този етап не е обявено конкретно обвинение, поради което той следва да бъде разглеждан като задържан, а не като осъден.
Оперативното командване „Юг“ осъди насилието срещу военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения и заяви, че посегателствата срещу живота, здравето или честта им са недопустими и подлежат на отговорност съгласно действащото законодателство.
Източници: tsn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така амИ
03:55 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мдаааа
Коментиран от #8
04:08 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гениално
04:20 21.10.2026
7 Ти си
Много странна формулировка , сзси мислех че служебните задължения на военните е да се бият срещу агресора а не насилствено събиране на хора по улиците за фронта !
С тази политика май украинците ще трябва да си вкарват мъже от трети страни за справяне на демографията след войната ....
Коментиран от #12
04:22 21.10.2026
8 Али Гатор
До коментар #4 от "мдаааа":И какво ще му направят ? Ще го съдят ли в затвора ли ще го вкарват или ще го отстранят на площада под предлога че е укриващ се дезертьор? По принцип няма сила която да те накара да се биеш на фронта ако неискаш !
Коментиран от #10
04:26 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тцк
До коментар #8 от "Али Гатор":Има :) Питай руснаците да ти кажат. Ями, дупки, бой, глад, щрафбат.
04:29 21.10.2026
11 Петър
04:31 21.10.2026
12 Тцк
До коментар #7 от "Ти си":При Бай Тошо пробвай да не ходиш в казарма.
Видове отклонение и наказания
• Кратко отклонение (до 3 денонощия): При напускане на частта или неявяване на служба от 1 до 3 дни – лишаване от свобода до 2 години (чл. 380, ал. 1 от НК).
• Продължително отклонение (над 3 денонощия): При неявяване за повече от 3 дни, както и при системно, повторно или групово нарушение – лишаване от свобода до 5 години (чл. 381 от НК).
• Бягство с намерение за напускане на страната: Ако военнослужещият се отклони с цел незаконно да напусне пределите на държавата – лишаване от свобода от 1 до 8 години (чл. 386, ал. 1 от НК).
• По време на война, бойна обстановка или мисия: При извършване на тези престъпления във военно време, при мобилизация или по време на международна операция извън страната наказанията се драстично завишават – лишаване от свобода от 5 до 20 години или доживотен затвор без замяна (чл. 397 от НК).
04:32 21.10.2026
13 Мисит
04:40 21.10.2026