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В Одеса: Издирван за мобилизация мъж намушка в шията военен и опита да го прегази
  Тема: Украйна

В Одеса: Издирван за мобилизация мъж намушка в шията военен и опита да го прегази

21 Октомври, 2026 03:24, обновена 21 Октомври, 2026 03:28 636 13

  • одеса-
  • тцк-
  • украйна-
  • нападение-
  • задържан

Водачът е задържан на място, а пострадалият военнослужещ е под лекарско наблюдение. Разследването продължава

В Одеса: Издирван за мобилизация мъж намушка в шията военен и опита да го прегази - 1
Снимка: unn.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е ранил военнослужещ от териториалния център за комплектуване и социална подкрепа в Одеса и след това е направил опит да го прегази с автомобил. Инцидентът е станал на 20 октомври на блокпост, където съвместна група от служители на ТЦК и полицията е извършвала проверка.

По данни на Одеския областен ТЦК водачът първоначално се е опитал да избегне проверката и е създал аварийна ситуация. След принудителното спиране е установено, че той е бил обявен за издирване заради нарушение на правилата за военен отчет.

При опит да бъде установена самоличността му мъжът е оказал активна съпротива. Военнослужещият е бил ранен в областта на шията с предмет, наподобяващ нож. След това водачът е направил опит да го прегази с автомобила си, твърдят военните.

„Той оказа активна съпротива, нанесе на военнослужещия рана в областта на шията с предмет, външно наподобяващ нож, след което направи опит да го прегази с автомобила си“, се посочва в съобщението.

Мъжът е задържан на място, а пострадалият военнослужещ е откаран в медицинско заведение. Там му е оказана необходимата помощ и той остава под наблюдението на лекари. Не са съобщени подробности за характера и тежестта на травмата.

Предстои правна квалификация

Правоохранителните органи извършват следствени действия и подготвят правната квалификация на действията на задържания. На този етап не е обявено конкретно обвинение, поради което той следва да бъде разглеждан като задържан, а не като осъден.

Оперативното командване „Юг“ осъди насилието срещу военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения и заяви, че посегателствата срещу живота, здравето или честта им са недопустими и подлежат на отговорност съгласно действащото законодателство.

Източници: tsn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така амИ

    9 0 Отговор
    Да не им е длъжен да мре за кефа на Зеленски

    03:55 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мдаааа

    6 0 Отговор
    Ами добре е направил човечеца, ама ша бери ядове...

    Коментиран от #8

    04:08 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гениално

    4 0 Отговор
    ИЗДИРВАН е ЗАДЪРЖАН на МЯСТО ?????
    🫪

    04:20 21.10.2026

  • 7 Ти си

    2 0 Отговор
    .. Оперативното командване „Юг“ осъди насилието срещу военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения....
    Много странна формулировка , сзси мислех че служебните задължения на военните е да се бият срещу агресора а не насилствено събиране на хора по улиците за фронта !
    С тази политика май украинците ще трябва да си вкарват мъже от трети страни за справяне на демографията след войната ....

    Коментиран от #12

    04:22 21.10.2026

  • 8 Али Гатор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "мдаааа":

    И какво ще му направят ? Ще го съдят ли в затвора ли ще го вкарват или ще го отстранят на площада под предлога че е укриващ се дезертьор? По принцип няма сила която да те накара да се биеш на фронта ако неискаш !

    Коментиран от #10

    04:26 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тцк

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Али Гатор":

    Има :) Питай руснаците да ти кажат. Ями, дупки, бой, глад, щрафбат.

    04:29 21.10.2026

  • 11 Петър

    3 0 Отговор
    Защо демократичният и претендиращ за спазването на правата на човека ЕС си затваря очите за тези отвличания на хора в Украйна от ТЦК?

    04:31 21.10.2026

  • 12 Тцк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти си":

    При Бай Тошо пробвай да не ходиш в казарма.


    Видове отклонение и наказания

    • Кратко отклонение (до 3 денонощия): При напускане на частта или неявяване на служба от 1 до 3 дни – лишаване от свобода до 2 години (чл. 380, ал. 1 от НК).
    • Продължително отклонение (над 3 денонощия): При неявяване за повече от 3 дни, както и при системно, повторно или групово нарушение – лишаване от свобода до 5 години (чл. 381 от НК).
    • Бягство с намерение за напускане на страната: Ако военнослужещият се отклони с цел незаконно да напусне пределите на държавата – лишаване от свобода от 1 до 8 години (чл. 386, ал. 1 от НК).
    • По време на война, бойна обстановка или мисия: При извършване на тези престъпления във военно време, при мобилизация или по време на международна операция извън страната наказанията се драстично завишават – лишаване от свобода от 5 до 20 години или доживотен затвор без замяна (чл. 397 от НК).

    04:32 21.10.2026

  • 13 Мисит

    1 0 Отговор
    Ганев,,колко са българите в Одеска област?

    04:40 21.10.2026