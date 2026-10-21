В Одеса: Издирван за мобилизация мъж намушка в шията военен и опита да го прегази

Мъж е ранил военнослужещ от териториалния център за комплектуване и социална подкрепа в Одеса и след това е направил опит да го прегази с автомобил. Инцидентът е станал на 20 октомври на блокпост, където съвместна група от служители на ТЦК и полицията е извършвала проверка.

По данни на Одеския областен ТЦК водачът първоначално се е опитал да избегне проверката и е създал аварийна ситуация. След принудителното спиране е установено, че той е бил обявен за издирване заради нарушение на правилата за военен отчет.

При опит да бъде установена самоличността му мъжът е оказал активна съпротива. Военнослужещият е бил ранен в областта на шията с предмет, наподобяващ нож. След това водачът е направил опит да го прегази с автомобила си, твърдят военните.

„Той оказа активна съпротива, нанесе на военнослужещия рана в областта на шията с предмет, външно наподобяващ нож, след което направи опит да го прегази с автомобила си“, се посочва в съобщението.

Мъжът е задържан на място, а пострадалият военнослужещ е откаран в медицинско заведение. Там му е оказана необходимата помощ и той остава под наблюдението на лекари. Не са съобщени подробности за характера и тежестта на травмата.

Предстои правна квалификация

Правоохранителните органи извършват следствени действия и подготвят правната квалификация на действията на задържания. На този етап не е обявено конкретно обвинение, поради което той следва да бъде разглеждан като задържан, а не като осъден.

Оперативното командване „Юг“ осъди насилието срещу военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения и заяви, че посегателствата срещу живота, здравето или честта им са недопустими и подлежат на отговорност съгласно действащото законодателство.

Източници: tsn.ua