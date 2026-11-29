Председателят на Комисията за децата, младежта и спорта към Столичния общински съвет Димитър Шалъфов е сезирал Софийската градска прокуратура за нападенията над български граждани в Марсилия. Той е поискал незабавно образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

В сигнала се настоява да бъдат проверени всички възможни престъпления, сред които опити за умишлено убийство, квалифицирани телесни повреди, участие на организирана престъпна група и евентуална терористична цел.

„Стадионът не е зона извън закона. Футболната агитка не създава имунитет“, заявява Димитър Шалъфов.

Той иска да бъдат изискани всички видеозаписи, полицейски материали и медицински документи, както и да бъдат разпитани пострадалите и свидетелите. Според Шалъфов трябва да бъдат установени не само непосредствените нападатели, но и лицата, които са организирали и подготвили атаките.

11 българи са пострадали при инцидентите

Нападенията станаха преди мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ на стадион „Велодром“ на 26 ноември. По данни на БНТ са пострадали 11 български граждани. Двама от тях бяха транспортирани в България с военнотранспортния самолет „Спартан“ и настанени във Военномедицинската академия.

Към 29 ноември един от пострадалите остава в болница в Марсилия, тъй като състоянието му не позволява въздушен транспорт. Българското здравно министерство съобщи, че пациентът е под лекарско наблюдение и може да се наложи операция.

Френските власти водят две разследвания

Прокуратурата в Марсилия е образувала две разследвания след сблъсъците на стадиона. Едното е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение.

Второто разследване е за подбуждане към омраза заради твърдени нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици. Тези производства се водят във Франция, докато сигналът на Шалъфов поставя въпроса за действия и от страна на българските правоохранителни органи.

В публикуваната информация не се посочва Софийската градска прокуратура да е обявила решение по сигнала. Шалъфов заявява, че България не трябва да остава пасивна и че очаква изясняване на нападенията и отговорност за извършителите.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, bta.bg