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19 души са задържани за трафик на мигранти
  Тема: Кризата с бежанците

19 души са задържани за трафик на мигранти

28 Октомври, 2026 15:39, обновена 28 Октомври, 2026 15:40 524 4

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  • гранична полиция-
  • задържани-
  • организирана престъпна група

Групата е използвала тайници в камиони и автомобили, а мигрантите са били настанявани в квартири в София

19 души са задържани за трафик на мигранти - 1
Снимка: ГД „Гранична полиция“
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

19 души са задържани при специализирана полицейска операция срещу предполагаема организирана престъпна група за трафик на мигранти през България. Мрежата е използвала специално изградени тайници в камиони и автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Акцията е проведена на 27 октомври от служители на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в рамките на досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Според разследващите групата е действала от март 2026 г.

Мигрантите са били настанявани в София

По данни на разследването мигранти са били въвеждани незаконно в България чрез тайници в товарни автомобили. След това те са били настанявани в квартири в София и оттам са били транспортирани към държави от Западна Европа.

За превоза са използвани тайници както в леки автомобили, така и в камиони. Операцията е обхванала София, Софийска област, Перник, Силистра и Благоевград. Задържани са общо 19 български и сирийски граждани, за които се предполага, че са участвали в мрежата.

Четирима са обвиняеми

В рамките на акцията са извършени процесуално-следствени действия на пет адреса и в два автомобила. Разпитани са свидетели, а събраните материали са докладвани на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

Обвинения са повдигнати на трима сирийски граждани със статут на постоянно пребиваващи в България и на един български гражданин. Четиримата са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с незаконно подпомагане на мигранти.

Те са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Още един предполагаем организатор - сирийски гражданин, е привлечен като обвиняем задочно, тъй като се укрива извън страната.

Разследването по случая продължава. Задържаните и обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на присъда.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стига с тези

    1 0 Отговор
    Украински мигранти. Писна ни !

    15:53 28.10.2026

  • 4 Мирчев и Гюров

    1 0 Отговор
    Са били трафикантите

    15:55 28.10.2026