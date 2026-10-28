19 души са задържани за трафик на мигранти

19 души са задържани при специализирана полицейска операция срещу предполагаема организирана престъпна група за трафик на мигранти през България. Мрежата е използвала специално изградени тайници в камиони и автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Акцията е проведена на 27 октомври от служители на Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в рамките на досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Според разследващите групата е действала от март 2026 г.

Мигрантите са били настанявани в София

По данни на разследването мигранти са били въвеждани незаконно в България чрез тайници в товарни автомобили. След това те са били настанявани в квартири в София и оттам са били транспортирани към държави от Западна Европа.

За превоза са използвани тайници както в леки автомобили, така и в камиони. Операцията е обхванала София, Софийска област, Перник, Силистра и Благоевград. Задържани са общо 19 български и сирийски граждани, за които се предполага, че са участвали в мрежата.

Четирима са обвиняеми

В рамките на акцията са извършени процесуално-следствени действия на пет адреса и в два автомобила. Разпитани са свидетели, а събраните материали са докладвани на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

Обвинения са повдигнати на трима сирийски граждани със статут на постоянно пребиваващи в България и на един български гражданин. Четиримата са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с незаконно подпомагане на мигранти.

Те са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Още един предполагаем организатор - сирийски гражданин, е привлечен като обвиняем задочно, тъй като се укрива извън страната.

Разследването по случая продължава. Задържаните и обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на присъда.

Източници: btvnovinite.bg