Проверяват случай с прегазено куче от общински камион

Полицията проверява случай, при който сметоизвозващ камион, собственост на община Чупрене, е прегазил домашно куче в село Горни Лом и е напуснал мястото, без да спре. Инцидентът е станал около седмица преди 30 октомври, а по случая вече се събират доказателства и се разпитват свидетели.
Кучето се е казвало Лиза и е било домашен любимец на 77-годишната Зана Иванова. Жената излязла да изхвърли боклука, а животното я последвало. По думите ѝ тя чула удар, обърнала се и видяла кучето си прегазено.„Аз изхвърлих боклука и се връщам. И в момента, в който се връщам, чувам туп-туп, обръщам се – кучето сгазено“, разказала Иванова.
Според разказа ѝ камионът продължил движението си, без някой от намиращите се в него да слезе и да провери какво се е случило. На превозното средство е имало шофьор и двама работници. Иванова е заявила, че след инцидента сама е изхвърлила тялото на кучето и е почистила кръвта от улицата.
Дъщеря ѝ Сладолина Михайлова е казала, че е заварила майка си силно разстроена. „Обаче си ми беше другарче в живота. Където тръгна, то с мене“, споделила Иванова.
Полицията събира доказателства
Сигналът до община Чупрене е подаден от внучката на стопанката. От общината са изпратили писмено становище, но не са изпратили представител, който да обясни кой е бил водачът и каква отговорност може да понесе.
По случая има и запис от охранителна камера на близка къща. bTV е подала сигнал до МВР, след като е получила достъп до видеото. От полицията са съобщили, че проверката продължава и предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента и действията на водача след него.
Все още не е ясно дали шофьорът ще бъде санкциониран. Данните за инцидента не установяват на този етап дали водачът е забелязал животното и с каква скорост се е движил камионът.
Източници: novini.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
И ШАШАВИТЕ КУЧКАРИ! КАТО Е ДОМАШНО, ЗАЩО НЕ Е ВЪРЗАНО?
12:12 30.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕГАЗИХА ПРАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ КОИТО
ПЛЮЕМ ГЮРО :)
....
ОЩЕ ОТ ДНЕС СА БЛОКИРАТ ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ
Коментиран от #8
12:14 30.10.2026
3 Митко
12:23 30.10.2026
4 ДрайвингПлежър
По закон то трябва да е в обезопасен двор или на повод.
Трудно ще повярвам, че камиона е влязъл в двора за да го сгази!
От там насетне следва да се търси отговорност на собственика на животното за евентуално причинени щети по автомобила, а не на шофьора!
Коментиран от #6, #9
12:27 30.10.2026
5 Калоян
Кучето може да се изстреля от пътната врата до под колелата на камиона за по малко от секунда.Нека разследващите органи обяснят как се спира тежкотоварен камион за толкова време.
После.
Ако съм на мястото на шофьора ще дам ключовете на кмета на селото да извършва тази престижна работа ,дотогава,докато тече разследването.
12:42 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 коко
12:51 30.10.2026
8 Жоржета стресираща
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Вие сигурнуш сте дом.любимец на
Дон йоца...🗣
12:56 30.10.2026
9 Сила
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Чакам те " на доктор у София " ....
На кръстовището на Прага и П.Славейкив те чакам ...тотал щета !!!
12:57 30.10.2026