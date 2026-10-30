Проверяват случай с прегазено куче от общински камион

Полицията проверява случай, при който сметоизвозващ камион, собственост на община Чупрене, е прегазил домашно куче в село Горни Лом и е напуснал мястото, без да спре. Инцидентът е станал около седмица преди 30 октомври, а по случая вече се събират доказателства и се разпитват свидетели.

Кучето се е казвало Лиза и е било домашен любимец на 77-годишната Зана Иванова. Жената излязла да изхвърли боклука, а животното я последвало. По думите ѝ тя чула удар, обърнала се и видяла кучето си прегазено.

„Аз изхвърлих боклука и се връщам. И в момента, в който се връщам, чувам туп-туп, обръщам се – кучето сгазено“, разказала Иванова.

Според разказа ѝ камионът продължил движението си, без някой от намиращите се в него да слезе и да провери какво се е случило. На превозното средство е имало шофьор и двама работници. Иванова е заявила, че след инцидента сама е изхвърлила тялото на кучето и е почистила кръвта от улицата.

Дъщеря ѝ Сладолина Михайлова е казала, че е заварила майка си силно разстроена. „Обаче си ми беше другарче в живота. Където тръгна, то с мене“, споделила Иванова.

Полицията събира доказателства

Сигналът до община Чупрене е подаден от внучката на стопанката. От общината са изпратили писмено становище, но не са изпратили представител, който да обясни кой е бил водачът и каква отговорност може да понесе.

По случая има и запис от охранителна камера на близка къща. bTV е подала сигнал до МВР, след като е получила достъп до видеото. От полицията са съобщили, че проверката продължава и предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента и действията на водача след него.

Все още не е ясно дали шофьорът ще бъде санкциониран. Данните за инцидента не установяват на този етап дали водачът е забелязал животното и с каква скорост се е движил камионът.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg