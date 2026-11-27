Проблемите на „Топлофикация София“ засягат около 2% от абонатите на дружеството, заяви кметът на София Васил Терзиев. По думите му на ниво град ситуацията е добра, но засегнатите райони са няколко, а предстоящото понижение на температурите увеличава необходимостта от бързи решения.

„Проблемите не започнаха по време на този мандат“, каза Терзиев. Той посочи, че досега са ремонтирани около шест километра от мрежата годишно при обща дължина между 1200 и 1300 километра. Около 95% от мрежата на ТЕЦ „Изток“ не е ремонтирана от изграждането ѝ преди около 50 години.

Аварии са нараснали повече от четири пъти

По данни, представени от кмета, авариите са се увеличили от 118 по същото време миналата година до над 500 сега. „Миналата година по това време сме имали 118 аварии, а сега има над 500. Догодина сигурно ще имаме 1000“, заяви Терзиев.

Плановите ремонти се очаква да приключат в рамките на следващите две седмици. След това екипите ще насочат усилията си изцяло към авариите. Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров съобщи, че за около седмица и половина са отстранени над 50 аварии, но са възникнали повече от 20 нови. На терен работят над 200 служители и над 15 екипа с тежка механизация.

Терзиев уточни, че сроковете за възстановяване трудно могат да бъдат гарантирани, тъй като след ремонт на един участък е възможно да се появи пробив на друго място. Проблем е и налягането в системата, заради което не достига необходимият напор до високите части на „Младост“ и „Студентски град“.

Обсъждат държавна помощ и преструктуриране на дълга

Според кмета държавата трябва да съдейства част от средствата, дължими на „Топлофикация София“, да бъдат насочени към плащанията на дружеството към „Булгаргаз“. Така самата топлофикация би могла да използва ресурс за инвестиции в между 70 и 80 километра критично важна мрежа.

Терзиев посочи, че анализът на Световната банка включва разговори за преструктуриране на задълженията на дружеството. По думите му значителна част от дълга е формирана от лихви за забава, които достигат 16%.

Сред дългосрочните решения кметът посочи нов модел на управление, възможността за привличане на оператори и инвеститори, както и евентуални концесии. Предстои и разговор с Комисията за енергийно и водно регулиране за рамка, която да даде предвидимост на бъдещия оператор за необходимите инвестиции.

Терзиев предупреди и за натиска от поскъпването на газа. По думите му, когато цената на газа се увеличава, а цената на услугата не се променя, натрупването на дефицит е неизбежно.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg