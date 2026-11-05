Още четирима задържани в Гурково след ареста на шефа на "Булметал"

Четирима души са задържани в Гурково по разследване за незаконно следене, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс.

„Четирима души са задържани в Гурково.“

Разследването е за производство, използване, продажба или държане без необходимото разрешение на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация. Предвиденото наказание по този състав е лишаване от свобода от една до шест години.

Задържането е част от същото разследване, по което по-рано беше задържан за 24 часа собственикът на завода „Булметал“ в Гурково Кольо Атанасов. В акцията са участвали служители на ГДБОП и СДВР.

Полицейски екипи са блокирали производствената база на дружеството и дома на бизнесмена. На двата адреса са извършени претърсвания и изземвания. Основната линия на разследването е свързана с проследяващи устройства, известни като тракери, за които има подозрения, че са били използвани за наблюдение на определени хора.

Към момента не е ясно кои са били обектите на предполагаемото следене и каква е връзката на устройствата със собственика на предприятието. Появили са се и твърдения, че акцията може да е свързана с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково. Тази версия не е потвърдена официално.