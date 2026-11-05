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Още четирима задържани в Гурково след ареста на шефа на "Булметал"

Още четирима задържани в Гурково след ареста на шефа на "Булметал"

5 Ноември, 2026 11:29 1 541 5

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По случая е образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс. По разследването по-рано беше задържан и собственикът на „Булметал“ Кольо Атанасов

Още четирима задържани в Гурково след ареста на шефа на "Булметал" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четирима души са задържани в Гурково по разследване за незаконно следене, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс.

„Четирима души са задържани в Гурково.“

Разследването е за производство, използване, продажба или държане без необходимото разрешение на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация. Предвиденото наказание по този състав е лишаване от свобода от една до шест години.

Задържането е част от същото разследване, по което по-рано беше задържан за 24 часа собственикът на завода „Булметал“ в Гурково Кольо Атанасов. В акцията са участвали служители на ГДБОП и СДВР.

Полицейски екипи са блокирали производствената база на дружеството и дома на бизнесмена. На двата адреса са извършени претърсвания и изземвания. Основната линия на разследването е свързана с проследяващи устройства, известни като тракери, за които има подозрения, че са били използвани за наблюдение на определени хора.

Към момента не е ясно кои са били обектите на предполагаемото следене и каква е връзката на устройствата със собственика на предприятието. Появили са се и твърдения, че акцията може да е свързана с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково. Тази версия не е потвърдена официално.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Казанлъшкия

    6 4 Отговор
    Шишкото е продължил да следи Радев и след избирането му за премиер и Радев малко се е ядосал. Но споко -няма да има осъдителни присъди,а само условни.е поседят малко в ареста ек така за пред обществото и после ще ги пуснат поради липса на доказателства. Отработен трик.

    11:37 05.11.2026

  • 3 Гнидко Магнитков

    0 0 Отговор
    Ахаха сега ще им оцветят усмивките

    12:16 05.11.2026

  • 4 Хехе

    4 0 Отговор
    Хиляди охранителни фирми и частни детективи работят с такива средства и методи. Що за подбор и избирателност... ?!

    12:27 05.11.2026

  • 5 вуйчо

    2 0 Отговор
    А какво има в това село незнайно къде в глухата провинция?След като нищо не е ясно защо има арестувани?В коя държава те арестуват,подържат те малко и те пускат без дори да ти се извинят?В това Гурково има някакъв оперативен център ли,какво?Или пишете подробно,или не споменавайте.Най-ми е интересно изречението в емисиите-"както знаете"...?Ами нали затова слушам и гледам за да науча това което не знам!?

    12:33 05.11.2026