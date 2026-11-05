Четиримата задържани при акцията в Гурково са освободени

Четиримата задържани при спецакцията на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени за по-малко от 24 часа. Сред тях е собственикът на завода „Булметал“ Кольо Атанасов. Срещу задържаните няма повдигнати обвинения, потвърди пред БНТ адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров. „Всички вече са на свобода, без повдигнати обвинения“, съобщава БНТ за резултата от задържанията.

До акцията се стигна късно вечерта, когато служители на ГДБОП и СДВР блокираха производствената база на предприятието в Гурково и дома на Атанасов. По разследването се проверяват данни за незаконно следене и държане на специални технически средства за негласно събиране на информация.

При претърсванията са търсени проследяващи устройства, известни като тракери. Иззети са компютри, телефони и друга техника, която трябва да бъде подложена на експертизи. Четиримата задържани са били отведени за разпити в София.

В прокуратурата няма искания за нови арести

В Софийската районна прокуратура са внесени протоколи за извършени по неотложност обиски, за да бъде поискано съдебно одобрение на действията на разследващите. Не са внесени предложения за повдигане на обвинения или за задържане до 72 часа.

Акцията предизвика реакция в Гурково. По-рано през деня работници от завода и жители на града излязоха на спонтанен протест заради задържането на бизнесмена и временно блокираха движението през Прохода на Републиката.

Към момента четиримата остават на свобода, а разследването продължава с експертизи на иззетата техника и преценка на събраните материали.

Източници: bntnews.bg