Четиримата задържани при акцията в Гурково са освободени

Четиримата задържани при спецакцията на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени за по-малко от 24 часа. Сред тях е собственикът на завода „Булметал“ Кольо Атанасов. Срещу задържаните няма повдигнати обвинения, потвърди пред БНТ адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров. „Всички вече са на свобода, без повдигнати обвинения“, съобщава БНТ за резултата от задържанията.
До акцията се стигна късно вечерта, когато служители на ГДБОП и СДВР блокираха производствената база на предприятието в Гурково и дома на Атанасов. По разследването се проверяват данни за незаконно следене и държане на специални технически средства за негласно събиране на информация.
При претърсванията са търсени проследяващи устройства, известни като тракери. Иззети са компютри, телефони и друга техника, която трябва да бъде подложена на експертизи. Четиримата задържани са били отведени за разпити в София.
В прокуратурата няма искания за нови арести
В Софийската районна прокуратура са внесени протоколи за извършени по неотложност обиски, за да бъде поискано съдебно одобрение на действията на разследващите. Не са внесени предложения за повдигане на обвинения или за задържане до 72 часа.
Акцията предизвика реакция в Гурково. По-рано през деня работници от завода и жители на града излязоха на спонтанен протест заради задържането на бизнесмена и временно блокираха движението през Прохода на Републиката.
Към момента четиримата остават на свобода, а разследването продължава с експертизи на иззетата техника и преценка на събраните материали.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бравоооооо
Коментиран от #11
20:03 05.11.2026
2 Сега
20:08 05.11.2026
3 Софийски селянин,Пенсионер
И е най добросъвестният данъкоплатец към общината и спонсор на много мероприятия.
20:10 05.11.2026
4 Дзак
Коментиран от #5, #8
20:26 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Неизвестен
20:31 05.11.2026
7 Анонимен
20:40 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 КЪСНИЧКО МАЙЕВ
ИМА ЛО Е МНОГО СВИДЕТЕЛИ И МАЙКИ С ДЕЦА СЪЩО.ПЪЛЕН СМЯХ С ТИЯ БГ ПОЛИЦАЙ.ТО Е АКО ИСКАТ ДА КОНТРОЛИРАТ НЕЩО Е ДОБРЕ ДА ПИТАТ ПРИСТИГАШИТЕ КАКВА НАЦИОНАЛНОС СА И ДА РАСПИТВАТ ЧУЖДЕНЕЦА ЗА КАКВО ЦЕЛ ИДВА В БЪЛГАРИЯ А ТЕ КАРАТ НАРЕД ВСИЧКИ ПРЕСРЕЩАЛИ СПИРАЛИ И РАЗПИТВАЛИ!?
20:48 05.11.2026
10 Лопата Орешник
20:50 05.11.2026
11 ТЪЙ ЛИ МИСЛИШ
До коментар #1 от "Бравоооооо":СЧИТАВИТЕ ПРОКОРОРИ НЕ СА ХЛЪЗГАВИ СРАМ И ПОЗОР СТЕ ДРАГИМИ ПРОКОРОРИ НО ИМА ВИДОВ ДЕН .
20:54 05.11.2026
12 Ива
21:01 05.11.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА И ФИРМА
ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД
С 30 УКРАИНСКИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ ХОРАТА НА БУДАНОВ
... КВО ТОЧНО ИНВЕСТИРА УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ?
..... ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НЕ ЛЪЖЕ :)
21:03 05.11.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПОЗВЪНИЛ В ГУРКОВО ПРЕДИ ГДБОП ДА ВЛЕЗЕ ТАМ
......
И ОТ НЯКОЛКО ЧАСА ВЕЧЕ НЕ Е ШЕФ :)
..... ОКТОПОДА Е НА МНОГО ВИСОКО НИВО!
21:05 05.11.2026