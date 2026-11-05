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Четиримата задържани при акцията в Гурково са освободени

Четиримата задържани при акцията в Гурково са освободени

5 Ноември, 2026 19:57 961 14

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Сред тях е собственикът на „Булметал“ Кольо Атанасов. Срещу никого от задържаните не са повдигнати обвинения

Четиримата задържани при акцията в Гурково са освободени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четиримата задържани при спецакцията на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени за по-малко от 24 часа. Сред тях е собственикът на завода „Булметал“ Кольо Атанасов. Срещу задържаните няма повдигнати обвинения, потвърди пред БНТ адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров. „Всички вече са на свобода, без повдигнати обвинения“, съобщава БНТ за резултата от задържанията.

До акцията се стигна късно вечерта, когато служители на ГДБОП и СДВР блокираха производствената база на предприятието в Гурково и дома на Атанасов. По разследването се проверяват данни за незаконно следене и държане на специални технически средства за негласно събиране на информация.

При претърсванията са търсени проследяващи устройства, известни като тракери. Иззети са компютри, телефони и друга техника, която трябва да бъде подложена на експертизи. Четиримата задържани са били отведени за разпити в София.

В прокуратурата няма искания за нови арести

В Софийската районна прокуратура са внесени протоколи за извършени по неотложност обиски, за да бъде поискано съдебно одобрение на действията на разследващите. Не са внесени предложения за повдигане на обвинения или за задържане до 72 часа.

Акцията предизвика реакция в Гурково. По-рано през деня работници от завода и жители на града излязоха на спонтанен протест заради задържането на бизнесмена и временно блокираха движението през Прохода на Републиката.

Към момента четиримата остават на свобода, а разследването продължава с експертизи на иззетата техника и преценка на събраните материали.

Източници: bntnews.bg


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бравоооооо

    5 3 Отговор
    Все пак има читави хора, между прокурорите!

    Коментиран от #11

    20:03 05.11.2026

  • 2 Сега

    10 2 Отговор
    Дерменджиев да се извини публично за излагацията на МВР!

    20:08 05.11.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    7 3 Отговор
    От завист са го натопили,плаща на работниците си добри заплати и осигуровки
    И е най добросъвестният данъкоплатец към общината и спонсор на много мероприятия.

    20:10 05.11.2026

  • 4 Дзак

    1 1 Отговор
    Много обичал подмазвачи!

    Коментиран от #5, #8

    20:26 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Неизвестен

    1 1 Отговор
    Кмета на Гурково ги е натопел .Трябва да арестуват него за ддс измами

    20:31 05.11.2026

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор
    Справка в интернет е че не някаква формичка а с производство и в чужбина

    20:40 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 КЪСНИЧКО МАЙЕВ

    0 0 Отговор
    ТИЯ ПОЛИЦАЙ В БЪЛГАРИЯ СА ВЪРТЕЛИ В ЛЕТИШАТА И ПРЕСРЕЩАЛИ ПРИСТИГАЩИТЕ ПЪТНИЦИ И ГИ РАЗПИТВАЛИ ЗАЩО ИДВАШ В БЪЛГАРИЯ И ЗАЩО СИ ХОДИЛ В ЧУЖБИНА.ЕДИН ИМ КАЗАЛ ЧЕ Е ХОДИЛ ДА ВИДИ МАЙКА ИМ В ЧУЖБИНА СЕГА СЕ ВРЪЩА В РОДИНАТА СИ БЪЛГАРИЯ И СА ГО ЗАДЪРЖАЛИ ЗА ОБИДА БА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПОЛИЦАЙ.
    ИМА ЛО Е МНОГО СВИДЕТЕЛИ И МАЙКИ С ДЕЦА СЪЩО.ПЪЛЕН СМЯХ С ТИЯ БГ ПОЛИЦАЙ.ТО Е АКО ИСКАТ ДА КОНТРОЛИРАТ НЕЩО Е ДОБРЕ ДА ПИТАТ ПРИСТИГАШИТЕ КАКВА НАЦИОНАЛНОС СА И ДА РАСПИТВАТ ЧУЖДЕНЕЦА ЗА КАКВО ЦЕЛ ИДВА В БЪЛГАРИЯ А ТЕ КАРАТ НАРЕД ВСИЧКИ ПРЕСРЕЩАЛИ СПИРАЛИ И РАЗПИТВАЛИ!?

    20:48 05.11.2026

  • 10 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Аз ли нещо не съм наред? В момента тече експертиза на иззетата техника, а хората са на свобода! Тоест ако те знаят, че техниката ще ги издаде и ще докаже наличието на вина, отдавна ще са се разкарали извън границите на страната!

    20:50 05.11.2026

  • 11 ТЪЙ ЛИ МИСЛИШ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бравоооооо":

    СЧИТАВИТЕ ПРОКОРОРИ НЕ СА ХЛЪЗГАВИ СРАМ И ПОЗОР СТЕ ДРАГИМИ ПРОКОРОРИ НО ИМА ВИДОВ ДЕН .

    20:54 05.11.2026

  • 12 Ива

    0 0 Отговор
    Престанете с тези показни акции ! Първо докажете , тогава арестувайте !

    21:01 05.11.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ШЕФА НА БУЛМЕТАЛ КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ
    ИМА И ФИРМА
    ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД
    С 30 УКРАИНСКИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ ХОРАТА НА БУДАНОВ
    ... КВО ТОЧНО ИНВЕСТИРА УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ?
    ..... ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НЕ ЛЪЖЕ :)

    21:03 05.11.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ШЕФА НА ГДБОП ВДИГНАЛ ТЕЛЕФОНА
    И ПОЗВЪНИЛ В ГУРКОВО ПРЕДИ ГДБОП ДА ВЛЕЗЕ ТАМ
    ......
    И ОТ НЯКОЛКО ЧАСА ВЕЧЕ НЕ Е ШЕФ :)
    ..... ОКТОПОДА Е НА МНОГО ВИСОКО НИВО!

    21:05 05.11.2026