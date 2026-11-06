Калин Стоянов: Акцията в Гурково е политическа саморазправа

Акцията на ГДБОП и СДВР в Гурково е политическа саморазправа, а четиримата задържани са използвани като свидетели по различни производства. Това твърди депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

Повод за позицията му е операцията от 5 ноември, при която бяха задържани четирима души на възраст между 31 и 54 години. Сред тях е собственикът на предприятието „Булметал“ Кольо Атанасов. По данни на СДВР акцията е свързана с разследване за незаконно използване и държане на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация. Разследващите са търсили проследяващи устройства, или т.нар. тракери.

Претърсени са производствената база на „Булметал“ и имоти на Атанасов. Иззети са компютри, телефони и друга техника, която трябва да бъде подложена на експертизи. Четиримата са били отведени за разпити в София.

Всички задържани са освободени след по-малко от 24 часа, без да им бъдат повдигнати обвинения. Адвокатът на Атанасов Валентин Димитров потвърди освобождаването. Прокуратурата не е поискала удължаване на задържането до 72 часа, а в Софийската районна прокуратура са внесени протоколи за извършени обиски по неотложност.

Твърденията на Калин Стоянов

Стоянов заявява, че четиримата задържани са основни свидетели по различни досъдебни производства и прокурорски преписки, свързани с Мариан и Георги Цоневи от Гурково. Според него между тях има продължителен конфликт, а акцията е част от натиск срещу хора, които дават показания по тези случаи.

Депутатът поставя под съмнение достоверността на свидетелските показания и обвинява вътрешния министър Иван Демерджиев, че използва лица с криминално минало, за да бъдат давани показания срещу политически опоненти. Стоянов твърди, че Георги Цонев е представял Демерджиев пред други хора с думите: „Той е човекът“.

Тези твърдения са позиция на Калин Стоянов и не са потвърдени като факти от прокуратурата или съда. Към момента публично потвърденото по случая е, че четиримата са били задържани при разследване за специални технически средства, след което са освободени без обвинения.

Протест след задържането

Акцията предизвика напрежение в Гурково. Работници от „Булметал“ и жители на града излязоха на протест и временно блокираха движението през Прохода на Републиката. Те поискаха информация за причините за задържането на Кольо Атанасов и за действията на разследващите.

Разследването за евентуално незаконно използване и държане на специални технически средства продължава. Няма данни на освободените лица да са повдигнати обвинения.

Източници: liberta.bg, bntnews.bg, nova.bg