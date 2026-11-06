Новини
Крими »
Калин Стоянов: Акцията в Гурково е политическа саморазправа

Калин Стоянов: Акцията в Гурково е политическа саморазправа

6 Ноември, 2026 17:54 932 11

  • калин стоянов-
  • кольо атанасов-
  • гурково-
  • булметал-
  • гдбоп

Депутатът от ДПС твърди, че четиримата задържани са използвани като свидетели по производства срещу баща и син от града. Всички са освободени без обвинения

Калин Стоянов: Акцията в Гурково е политическа саморазправа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акцията на ГДБОП и СДВР в Гурково е политическа саморазправа, а четиримата задържани са използвани като свидетели по различни производства. Това твърди депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

Повод за позицията му е операцията от 5 ноември, при която бяха задържани четирима души на възраст между 31 и 54 години. Сред тях е собственикът на предприятието „Булметал“ Кольо Атанасов. По данни на СДВР акцията е свързана с разследване за незаконно използване и държане на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация. Разследващите са търсили проследяващи устройства, или т.нар. тракери.

Претърсени са производствената база на „Булметал“ и имоти на Атанасов. Иззети са компютри, телефони и друга техника, която трябва да бъде подложена на експертизи. Четиримата са били отведени за разпити в София.

Всички задържани са освободени след по-малко от 24 часа, без да им бъдат повдигнати обвинения. Адвокатът на Атанасов Валентин Димитров потвърди освобождаването. Прокуратурата не е поискала удължаване на задържането до 72 часа, а в Софийската районна прокуратура са внесени протоколи за извършени обиски по неотложност.

Твърденията на Калин Стоянов

Стоянов заявява, че четиримата задържани са основни свидетели по различни досъдебни производства и прокурорски преписки, свързани с Мариан и Георги Цоневи от Гурково. Според него между тях има продължителен конфликт, а акцията е част от натиск срещу хора, които дават показания по тези случаи.

Депутатът поставя под съмнение достоверността на свидетелските показания и обвинява вътрешния министър Иван Демерджиев, че използва лица с криминално минало, за да бъдат давани показания срещу политически опоненти. Стоянов твърди, че Георги Цонев е представял Демерджиев пред други хора с думите: „Той е човекът“.

Тези твърдения са позиция на Калин Стоянов и не са потвърдени като факти от прокуратурата или съда. Към момента публично потвърденото по случая е, че четиримата са били задържани при разследване за специални технически средства, след което са освободени без обвинения.

Протест след задържането

Акцията предизвика напрежение в Гурково. Работници от „Булметал“ и жители на града излязоха на протест и временно блокираха движението през Прохода на Републиката. Те поискаха информация за причините за задържането на Кольо Атанасов и за действията на разследващите.

Разследването за евентуално незаконно използване и държане на специални технически средства продължава. Няма данни на освободените лица да са повдигнати обвинения.

Източници: liberta.bg, bntnews.bg, nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    11 0 Отговор
    Каликата трябваше да е в затвора , а не в парламента !!!

    18:05 06.11.2026

  • 2 Много е лошо когато властта

    2 9 Отговор
    Унищожава работещите хора
    Много

    18:06 06.11.2026

  • 3 Абе Муня казА ли чий е

    1 10 Отговор
    Дроня?

    18:08 06.11.2026

  • 4 Руската Мафия ще превземе

    2 9 Отговор
    България

    18:08 06.11.2026

  • 5 Пущиня(к)

    11 0 Отговор
    Тоо ква гнида гнусна е!...

    18:11 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    7 2 Отговор
    Щом крадците от ДПС реват,значи Дерменджиев си върши работата

    18:29 06.11.2026

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Ятаците на ДПС не са недосегаеми и подлежат на изясняване защо са работили против властта.

    18:29 06.11.2026

  • 9 666

    6 1 Отговор
    Защото сте крадци бе батко.За това сте в ареста.

    18:30 06.11.2026

  • 10 беззаконията които се вършеха досега

    5 1 Отговор
    са безброй и всеки ги знае , и се вършеха благодарение на политическия и полицейски чадър , и сега когато този чадър го няма веднага тези откровени престъпници се оплакват че са политически репресирани

    18:34 06.11.2026

  • 11 КАЛИНЧО МАЛИНЧО

    6 1 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМАШ ГОСТИ СКЪПИ МНОГО ЛАЕШ МОМЧЕ МНОГО .

    18:35 06.11.2026