Пловдивският окръжен съд остави в ареста осемте мъже, обвинени за участие в организирана престъпна група за незаконни археологически разкопки и търсене на културни ценности без разрешение.

Решението е по искане на Окръжна прокуратура – Пловдив. Обвиняеми са Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеп Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев и Росен Мазмаджиев.

Според обвинението групата е действала от пролетта на 2025 г. до 26 ноември 2026 г. в Пловдив и на територията на страната. Тя е била създадена с користна цел, а като предполагаем ръководител е привлечен 50-годишният Евгени Шонов. Сред участниците има полицейски служител в София.

В съобщението за решението съдът посочва: „Налице са всички изискуеми от закона предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение“.

Какво е иззето при операцията

Осемте са задържани на 25 ноември при специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

При претърсванията на различни адреси са открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, 30 златни накита и 15 металотърсача. Намерени са и близо 70 000 евро в брой, както и друга техника.

По данни на прокуратурата участниците са имали различни роли. Част от тях проучвали терени с данни за археологически находки, други извършвали разкопките, а трети търсели контакти с колекционери, на които да бъдат предлагани намерените предмети.

Разследването продължава

Общо 11 души са били задържани при действията на ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“, но обвинения са повдигнати на осем от тях. Срещу останалите трима не е посочено да има повдигнати обвинения.

По досъдебното производство са разпитани свидетели. Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност.

Посочените лица са обвиняеми, а вината им може да бъде установена само с влязла в сила съдебна присъда.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, 24plovdiv.bg