Иван Радев-Монката остава в ареста заради убийството в Сливен

Окръжният съд в Сливен наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на 37-годишния Иван Радев-Монката. Той е обвиняем за убийството на 33-годишен мъж във вилната зона на града, съобщи бТВ.

Според прокуратурата между двамата е възникнал скандал, вероятно за пари. Съдът е приел, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да избяга, и на това основание го остави в ареста.

Радев беше задържан в село Чокоба след няколкочасово издирване. Преди това изходите на Сливен са били блокирани, а в операцията е участвал и специализираният полицейски отряд.

В съдебната зала обвиняемият отрече да е извършил престъплението. Пред медиите той заяви: „Никога никой не съм убивал аз. Това е полицейска постановка.“

Според държавното обвинение Иван Радев е осъждан 25 пъти за различни престъпления и е излязъл от затвора около 20 дни преди задържането. При доказване на обвинението го грози доживотна присъда.

Служебният му защитник Николай Конарев посочи, че разследването е в начален етап. „Разследването е в прекалено ранен етап, така че има доста обстоятелства, които трябва да се изяснят и ще бъдат изяснени“, заяви адвокатът.

Разследването продължава. Иван Радев се счита за невиновен до влизане в сила на окончателна присъда.