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Жена загина при катастрофа по пътя Самоков – Боровец
  Тема: Трафик

Жена загина при катастрофа по пътя Самоков – Боровец

8 Ноември, 2026 18:11 1 229 4

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  • мвр

Автомобил Audi се е ударил в мантинела, а след това в крайпътни дървета

Жена загина при катастрофа по пътя Самоков – Боровец - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала при катастрофа на републикански път II-82 в участъка между Самоков и курортен комплекс Боровец, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По първоначална информация загиналата е пътувала като пасажер в лек автомобил Audi, управляван от 20-годишен шофьор. Колата се е ударила в мантинела, след което е последвал сблъсък с крайпътни дървета.

На място са пристигнали служители на аварийното звено към Община Самоков и полицаи от Районното управление в града. Допълнителни подробности за причините за катастрофата не са съобщени.

Източник: bta.bg


Самоков / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз дали е разбрал че е утрепал някой

    2 1 Отговор
    Абе пишете на немските инженери че добре са направили кола резачка на дървета но може и стоманосекачка на мантинели

    18:35 08.11.2026

  • 2 Абе, РАДЕВ

    3 0 Отговор
    СТИГА С ТЕЗИ КАТАСТРОФИ И ПОДОБНИ ПРОСТОТИИ !!! ИЗБИ СИ НАРОДА, БЕ !!!

    18:43 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТИР

    0 0 Отговор
    Причината не изяснена, тя може да е висока скорост, дупка, липса на маркировка с допълнение - храсти,,,

    19:15 08.11.2026