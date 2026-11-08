Жена загина при катастрофа по пътя Самоков – Боровец

Жена е загинала при катастрофа на републикански път II-82 в участъка между Самоков и курортен комплекс Боровец, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По първоначална информация загиналата е пътувала като пасажер в лек автомобил Audi, управляван от 20-годишен шофьор. Колата се е ударила в мантинела, след което е последвал сблъсък с крайпътни дървета.

На място са пристигнали служители на аварийното звено към Община Самоков и полицаи от Районното управление в града. Допълнителни подробности за причините за катастрофата не са съобщени.

Източник: bta.bg