Жена загина при катастрофа по пътя Самоков – Боровец

Жена е загинала при катастрофа на републикански път II-82 в участъка между Самоков и курортен комплекс Боровец, съобщиха от пресцентъра на МВР.
По първоначална информация загиналата е пътувала като пасажер в лек автомобил Audi, управляван от 20-годишен шофьор. Колата се е ударила в мантинела, след което е последвал сблъсък с крайпътни дървета.
На място са пристигнали служители на аварийното звено към Община Самоков и полицаи от Районното управление в града. Допълнителни подробности за причините за катастрофата не са съобщени.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз дали е разбрал че е утрепал някой
18:35 08.11.2026
2 Абе, РАДЕВ
18:43 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ТИР
19:15 08.11.2026