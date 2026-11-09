Ливанец е обвинен за 200 евро подкуп и шофиране с кокаин

Ливански гражданин е привлечен като обвиняем за предложен подкуп на полицейски служител и за управление на автомобил след употреба на кокаин, съобщи Софийската градска прокуратура. По данни на прокуратурата мъжът е оставил 200 евро в багажника на полицейски автомобил, за да не му бъде съставен акт за административно нарушение.
Случаят е от 8 ноември. Около 12:25 ч. в столичния квартал „Надежда“ обвиняемият оставил парите в багажника на патрулката. Деянието е квалифицирано по чл. 304а във връзка с чл. 304, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Установена е и употреба на кокаин
Около 20 минути по-късно мъжът е шофирал по булевард „Ломско шосе“. Според прокуратурата употребата на кокаин е установена първоначално с техническо средство, а след това и с резултат от кръвна проба. За това обвинение е приложен чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.
По случая е образувано досъдебно производство във 02 Районно управление. Разследването се води под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На 10 ноември 2026 г. Софийската градска прокуратура предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Окончателното решение за мярката ще бъде взето от съда. До влизане в сила на присъда обвиняемият се счита за невиновен.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
Коментиран от #2
18:17 09.11.2026
2 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Разбирач":Този чужд индивид явно не знае за заплатите на нашите еничари,за тях това е подигравка...
18:22 09.11.2026
3 катаджяита
то те са двама по 100 евра на човек то няма да стигнат за ресторант тия пари
18:36 09.11.2026
4 КАТ аванта
Коментиран от #5
18:39 09.11.2026
5 Сила
До коментар #4 от "КАТ аванта":И от специалния" бял сос ....Ушев пръстите ще си оближе !!!!
18:41 09.11.2026
6 Прецакан
18:45 09.11.2026