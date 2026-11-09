Ливанец е обвинен за 200 евро подкуп и шофиране с кокаин

Ливански гражданин е привлечен като обвиняем за предложен подкуп на полицейски служител и за управление на автомобил след употреба на кокаин, съобщи Софийската градска прокуратура. По данни на прокуратурата мъжът е оставил 200 евро в багажника на полицейски автомобил, за да не му бъде съставен акт за административно нарушение.

Случаят е от 8 ноември. Около 12:25 ч. в столичния квартал „Надежда“ обвиняемият оставил парите в багажника на патрулката. Деянието е квалифицирано по чл. 304а във връзка с чл. 304, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Установена е и употреба на кокаин

Около 20 минути по-късно мъжът е шофирал по булевард „Ломско шосе“. Според прокуратурата употребата на кокаин е установена първоначално с техническо средство, а след това и с резултат от кръвна проба. За това обвинение е приложен чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

По случая е образувано досъдебно производство във 02 Районно управление. Разследването се води под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На 10 ноември 2026 г. Софийската градска прокуратура предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Окончателното решение за мярката ще бъде взето от съда. До влизане в сила на присъда обвиняемият се счита за невиновен.

Източници: news.bg