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Ливанец е обвинен за 200 евро подкуп и шофиране с кокаин

Ливанец е обвинен за 200 евро подкуп и шофиране с кокаин

9 Ноември, 2026 18:08 474 6

  • подкуп-
  • кокаин-
  • софия-
  • софийска градска прокуратура-
  • ливански гражданин

Мъжът е задържан до 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Ливанец е обвинен за 200 евро подкуп и шофиране с кокаин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливански гражданин е привлечен като обвиняем за предложен подкуп на полицейски служител и за управление на автомобил след употреба на кокаин, съобщи Софийската градска прокуратура. По данни на прокуратурата мъжът е оставил 200 евро в багажника на полицейски автомобил, за да не му бъде съставен акт за административно нарушение.

Случаят е от 8 ноември. Около 12:25 ч. в столичния квартал „Надежда“ обвиняемият оставил парите в багажника на патрулката. Деянието е квалифицирано по чл. 304а във връзка с чл. 304, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Установена е и употреба на кокаин

Около 20 минути по-късно мъжът е шофирал по булевард „Ломско шосе“. Според прокуратурата употребата на кокаин е установена първоначално с техническо средство, а след това и с резултат от кръвна проба. За това обвинение е приложен чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

По случая е образувано досъдебно производство във 02 Районно управление. Разследването се води под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На 10 ноември 2026 г. Софийската градска прокуратура предстои да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Окончателното решение за мярката ще бъде взето от съда. До влизане в сила на присъда обвиняемият се счита за невиновен.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    6 0 Отговор
    200 евра са обидили направо полицаите

    Коментиран от #2

    18:17 09.11.2026

  • 2 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Този чужд индивид явно не знае за заплатите на нашите еничари,за тях това е подигравка...

    18:22 09.11.2026

  • 3 катаджяита

    1 0 Отговор
    палестинците са бедни, откъде да вземе повече пари да им даде?

    то те са двама по 100 евра на човек то няма да стигнат за ресторант тия пари

    18:36 09.11.2026

  • 4 КАТ аванта

    2 0 Отговор
    Ако беше добавил и два дюнера....

    Коментиран от #5

    18:39 09.11.2026

  • 5 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАТ аванта":

    И от специалния" бял сос ....Ушев пръстите ще си оближе !!!!

    18:41 09.11.2026

  • 6 Прецакан

    0 0 Отговор
    Малко пари им е дал. Прасетата се оядоха и искат повече.

    18:45 09.11.2026