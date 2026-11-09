Изстрел счупи прозорец на жилище в „Симеоново“

Изстрел е счупил прозорец на жилище в столичния квартал „Симеоново“. Зад стъклото по това време се е намирало дете, което не е получило физически наранявания, но е преживяло силен уплах.
За случая е подаден сигнал от мъж, който е публикувал снимки на пораженията по стъклопакета. По думите му по прозореца има следи от попадение на сачма.„Стъклопакетът е счупен. За щастие, вероятен рикошет от мишената – черното коминче“, пише мъжът в публикацията си.
Той предполага, че сачмата може да е рикоширала от близко съоръжение, което вероятно е било използвано като мишена. Това предположение обаче не е официално потвърдено.
Според подателя на сигнала по предполагаемата траектория на изстрела има жилищна сграда, но той не посочва конкретен извършител и заявява, че изясняването на обстоятелствата е работа на полицията и досъдебното производство.
Към момента не са съобщени официални данни за самоличността на предполагаемия стрелец, вида на оръжието или точния механизъм, по който сачмата е попаднала в прозореца. Случаят се разпространява чрез публикации на БЛИЦ, GlasNews и SafeNews, като наличната информация се основава на сигнала и снимките, предоставени от подателя.
Източници: blitz.bg, glasnews.bg, safenews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Биско Чекмеджето
18:16 09.11.2026
3 Чие е жилището
18:16 09.11.2026
4 И да пуцт и да не пуцат
Ама стана фатално, нали?
A MJ каза вече беше казал I cant take her, shes a heartbreaker! 🎶
На никой се не давам!
18:19 09.11.2026
5 Троян
18:19 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1488
18:43 09.11.2026
8 1488
да те видя колко ще издьржиш срещу мен
18:43 09.11.2026