Изстрел счупи прозорец на жилище в „Симеоново“

Изстрел е счупил прозорец на жилище в столичния квартал „Симеоново“. Зад стъклото по това време се е намирало дете, което не е получило физически наранявания, но е преживяло силен уплах.

За случая е подаден сигнал от мъж, който е публикувал снимки на пораженията по стъклопакета. По думите му по прозореца има следи от попадение на сачма.

„Стъклопакетът е счупен. За щастие, вероятен рикошет от мишената – черното коминче“, пише мъжът в публикацията си.

Той предполага, че сачмата може да е рикоширала от близко съоръжение, което вероятно е било използвано като мишена. Това предположение обаче не е официално потвърдено.

Според подателя на сигнала по предполагаемата траектория на изстрела има жилищна сграда, но той не посочва конкретен извършител и заявява, че изясняването на обстоятелствата е работа на полицията и досъдебното производство.

Към момента не са съобщени официални данни за самоличността на предполагаемия стрелец, вида на оръжието или точния механизъм, по който сачмата е попаднала в прозореца. Случаят се разпространява чрез публикации на БЛИЦ, GlasNews и SafeNews, като наличната информация се основава на сигнала и снимките, предоставени от подателя.

Източници: blitz.bg, glasnews.bg, safenews.bg