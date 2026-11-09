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Изстрел счупи прозорец на жилище в „Симеоново“

Изстрел счупи прозорец на жилище в „Симеоново“

9 Ноември, 2026 18:01 817 8

  • симеоново-
  • стрелба-
  • сачма-
  • софия-
  • полиция

Зад стъклото по време на изстрела се е намирало дете, което не е пострадало физически

Изстрел счупи прозорец на жилище в „Симеоново“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изстрел е счупил прозорец на жилище в столичния квартал „Симеоново“. Зад стъклото по това време се е намирало дете, което не е получило физически наранявания, но е преживяло силен уплах.

За случая е подаден сигнал от мъж, който е публикувал снимки на пораженията по стъклопакета. По думите му по прозореца има следи от попадение на сачма.

„Стъклопакетът е счупен. За щастие, вероятен рикошет от мишената – черното коминче“, пише мъжът в публикацията си.

Той предполага, че сачмата може да е рикоширала от близко съоръжение, което вероятно е било използвано като мишена. Това предположение обаче не е официално потвърдено.

Според подателя на сигнала по предполагаемата траектория на изстрела има жилищна сграда, но той не посочва конкретен извършител и заявява, че изясняването на обстоятелствата е работа на полицията и досъдебното производство.

Към момента не са съобщени официални данни за самоличността на предполагаемия стрелец, вида на оръжието или точния механизъм, по който сачмата е попаднала в прозореца. Случаят се разпространява чрез публикации на БЛИЦ, GlasNews и SafeNews, като наличната информация се основава на сигнала и снимките, предоставени от подателя.

Източници: blitz.bg, glasnews.bg, safenews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Оловна сачма не рекушира.

    18:16 09.11.2026

  • 3 Чие е жилището

    1 0 Отговор
    Това ще лтвори отговорите

    18:16 09.11.2026

  • 4 И да пуцт и да не пуцат

    0 0 Отговор
    Last Christmas he gave me his heart 🎶
    Ама стана фатално, нали?
    A MJ каза вече беше казал I cant take her, shes a heartbreaker! 🎶
    На никой се не давам!

    18:19 09.11.2026

  • 5 Троян

    0 1 Отговор
    Някой ашлак си е играл със въздушна пушка. Патрон от Драгунов не прави рикошети а направо пробива целия блок. Ашлашки истории.

    18:19 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    кат нема пари за истински, ще стреля със сачмички като децата ганчето

    18:43 09.11.2026

  • 8 1488

    1 0 Отговор
    триешЛиБеМисиреАйдеПакТрий
    да те видя колко ще издьржиш срещу мен

    18:43 09.11.2026