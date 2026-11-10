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НСлС поема разследването на катастрофите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

НСлС поема разследването на катастрофите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 17:41 435 9

  • автомагистрала тракия-
  • национална следствена служба-
  • катастрофа-
  • ямбол-
  • разследване

Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол. На място работят следователи, криминалисти и дрон

НСлС поема разследването на катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националната следствена служба поема разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха над 10 души, а близо 50 бяха ранени. Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол.

Производството е започнало от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След първоначалните действия разследването е възложено на НСлС с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор. Решението е взето по искане на наблюдаващия прокурор заради особената фактическа и правна сложност на случая.

Екип от следователи работи на място

На местопроизшествието са изпратени 10 следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти. Използва се и подвижна криминалистична лаборатория.

Продължават разпитите на свидетели, а с помощта на дрон се извършва повторен оглед на участъка. След приключването му предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която трябва да установи причините за катастрофите.

Назначени са медицински и технически експертизи

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта. Такива експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали.

Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за определяне на размера на материалните щети. Апелативната прокуратура в Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването.

„Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.“

Към момента няма посочени обвиняеми. Причините за катастрофите и евентуалната отговорност ще се изясняват чрез разпитите, повторния оглед и назначените експертизи.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    Елементарен вАпрос :
    Вече излязоха данни, ще камион е катастрофирал на магистралата. След него се е движил рейс, който Е успял да спре.
    Но в тях се врязал друг камион , май със зърно❗
    Колко дни ще им трябват да обявят ЧИЙ Е КАМИОНЪТ и чие зърно е карал❗

    Коментиран от #4, #5

    17:46 10.11.2026

  • 2 Дневни светлини

    2 2 Отговор
    Без стопове отзад, без светлинни знаци за мъгла, окрадена магистрала, тулупска

    17:46 10.11.2026

  • 3 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Значи към 2336 година ще очакваме резултати.

    17:49 10.11.2026

  • 4 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    И какво значение има чие е зърното към инцидента

    17:50 10.11.2026

  • 5 Как чий

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Фирмата клиент се казва "Севан", може да е техен или нает. Карат точно като изтребители без значение от пътната обстановка и околните. Важно е далаверата да върви.

    Коментиран от #7

    17:51 10.11.2026

  • 6 БКП

    1 0 Отговор
    Оставка на "точния с парите". На комунистите винаги нещо им пречи, хората, капитализма, четирите годишни времена.

    17:51 10.11.2026

  • 7 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как чий":

    Смени си личния лекар.Във катастрофата участват общо 86 автомобила

    Коментиран от #8

    17:53 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 След дъжд качулка

    0 0 Отговор
    И какво точно ще поемат, че не се сещам. Бай ти Ганчооо, че карал с 200 и се размазал.

    18:03 10.11.2026