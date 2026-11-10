НСлС поема разследването на катастрофите на „Тракия“

Националната следствена служба поема разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха над 10 души, а близо 50 бяха ранени. Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол.
Производството е започнало от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.
След първоначалните действия разследването е възложено на НСлС с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор. Решението е взето по искане на наблюдаващия прокурор заради особената фактическа и правна сложност на случая.
Екип от следователи работи на място
На местопроизшествието са изпратени 10 следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти. Използва се и подвижна криминалистична лаборатория.
Продължават разпитите на свидетели, а с помощта на дрон се извършва повторен оглед на участъка. След приключването му предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която трябва да установи причините за катастрофите.
Назначени са медицински и технически експертизи
Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта. Такива експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали.
Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за определяне на размера на материалните щети. Апелативната прокуратура в Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването.„Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.“
Към момента няма посочени обвиняеми. Причините за катастрофите и евентуалната отговорност ще се изясняват чрез разпитите, повторния оглед и назначените експертизи.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Вече излязоха данни, ще камион е катастрофирал на магистралата. След него се е движил рейс, който Е успял да спре.
Но в тях се врязал друг камион , май със зърно❗
Колко дни ще им трябват да обявят ЧИЙ Е КАМИОНЪТ и чие зърно е карал❗
Коментиран от #4, #5
17:46 10.11.2026
2 Дневни светлини
17:46 10.11.2026
3 Дън Бай
17:49 10.11.2026
4 Соломон
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":И какво значение има чие е зърното към инцидента
17:50 10.11.2026
5 Как чий
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Фирмата клиент се казва "Севан", може да е техен или нает. Карат точно като изтребители без значение от пътната обстановка и околните. Важно е далаверата да върви.
Коментиран от #7
17:51 10.11.2026
6 БКП
17:51 10.11.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "Как чий":Смени си личния лекар.Във катастрофата участват общо 86 автомобила
Коментиран от #8
17:53 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 След дъжд качулка
18:03 10.11.2026