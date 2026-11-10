НСлС поема разследването на катастрофите на „Тракия“

Националната следствена служба поема разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха над 10 души, а близо 50 бяха ранени. Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Ямбол.

Производството е започнало от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на окръжната прокуратура. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След първоначалните действия разследването е възложено на НСлС с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор. Решението е взето по искане на наблюдаващия прокурор заради особената фактическа и правна сложност на случая.

Екип от следователи работи на място

На местопроизшествието са изпратени 10 следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти. Използва се и подвижна криминалистична лаборатория.

Продължават разпитите на свидетели, а с помощта на дрон се извършва повторен оглед на участъка. След приключването му предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която трябва да установи причините за катастрофите.

Назначени са медицински и технически експертизи

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, които трябва да установят точните причини за смъртта. Такива експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали.

Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за определяне на размера на материалните щети. Апелативната прокуратура в Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването.

„Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.“

Към момента няма посочени обвиняеми. Причините за катастрофите и евентуалната отговорност ще се изясняват чрез разпитите, повторния оглед и назначените експертизи.

Източници: btvnovinite.bg