Спортен автомобил Porsche катастрофира на автомагистрала „Тракия“ край Вакарел. Инцидентът е станал при 26-ия километър в посока София, непосредствено преди отбивката за Вакарел.

По данни на БЛИЦ автомобилът е сив Porsche 911 Turbo S от поколението 992. В друга публикация за произшествието NewsPoint го посочва като Porsche Carrera. На публикуваните кадри се виждат сериозни материални щети по предната и задната част на колата, която е останала в аварийната лента след удар в предпазните мантинели. Откъснати са части от задната броня и изпускателната система.

Към момента няма потвърдена информация за пострадали. Не са съобщени данни и за причината, довела до загубата на контрол над автомобила.

Движението е било променено

Заради катастрофата движението в участъка е било организирано чрез преминаване от една лента в друга, като екипи на „Пътна полиция“ са регулирали трафика. Според информация, базирана на данни на Агенция „Пътна инфраструктура“, ограничението е обхващало отсечката от км 25+840 до км 27+255.

Произшествието е станало на фона на усложнена метеорологична обстановка. За Софийска област на 28 ноември беше издадено предупреждение за опасно време, с валежи, силен вятър и условия дъждът да преминава в сняг. В пътния бюлетин на МВР към водачите е отправен апел: „Да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация“.

Разследването на конкретните обстоятелства около катастрофата и информацията за евентуални пострадали се очаква да бъдат уточнени от компетентните служби.

Източници: blitz.bg, petel.bg, newspoint.bg