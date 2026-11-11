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ГДБОП и ДАНС проверяват обществена поръчка в Бойчиновци

ГДБОП и ДАНС проверяват обществена поръчка в Бойчиновци

11 Ноември, 2026 15:22 530 2

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Проверяват се строителен обект и документи на общината, а работници на фирмата изпълнител са отведени за разпит

ГДБОП и ДАНС проверяват обществена поръчка в Бойчиновци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП и ДАНС извършват проверка в Бойчиновци по обществена поръчка за ремонт на улици и тротоари в три населени места. Рано сутринта е проверен строителен обект на улица „Стефан Влахов“, която се реконструира.

Работници на фирмата, изпълняваща поръчката, са отведени за разпит в полицейския участък в града. Към момента на публикуването им те все още не са били освободени. В участъка са продължили да пристигат полицейски автомобили и служители на МВР.

Проверяват документи в общината

Служители на ГДБОП и ДАНС са влезли и в сградата на общинската администрация, където са проверявани документи по обществената поръчка. Предметът ѝ е ремонт на улици и тротоари в три населени места на територията на общината.

Директорът на ОДМВР-Монтана Мариян Божинов заяви пред БНТ, че местната полиция „оказва само съдействие на колегите от ГДБОП и ДАНС“, след като такова е било поискано.

Кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев обясни, че е бил потърсен за съдействие като материалноотговорно лице и е предоставил необходимите документи. „Проверяват документи на обществени поръчки“, каза той, като уточни, че служителите са прегледали документите и са напуснали общината.

Няма данни за повдигнати обвинения

До публикуването на информацията не са съобщени данни за повдигнати обвинения или за задържани лица. Проверяваните работници са посочени като отведени за разпит, без да е уточнен процесуалният им статут.


Монтана / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прогресивни съветски шарлатани !

    1 1 Отговор
    Не са си платили рекета на копринко кРадев.

    15:34 11.11.2026