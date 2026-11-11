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МВР предупреди за фалшиви имейли за глоби от КАТ
  Тема: Киберсигурност

МВР предупреди за фалшиви имейли за глоби от КАТ

11 Ноември, 2026 16:54 616 7

  • мвр-
  • фишинг измама-
  • глоби за превишена скорост-
  • лични данни-
  • киберсигурност

Измамници използват името на вътрешното министерство и заплашват с допълнителни санкции и задържане на автомобила

МВР предупреди за фалшиви имейли за глоби от КАТ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фишинг измама с фалшиви имейли за неплатени глоби за превишена скорост предупреждава гражданите да предоставят лични и банкови данни. За схемата съобщават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

В съобщенията се твърди, че получателят е нарушил правилата за движение и има неплатена глоба. Изпращачите посочват кратък срок за плащане, а при неспазването му заплашват с допълнителни санкции, намеса на органите на реда и дори принудително задържане на автомобила.

Линкът води към подправена страница

Имейлите съдържат връзка към интернет страница, която наподобява официален сайт на МВР, но няма връзка с институцията. Чрез нея потребителите са приканвани да въведат лична информация. Според полицията вероятната цел е данните да бъдат използвани неправомерно.

От МВР призовават гражданите да не отварят подозрителни връзки и да не въвеждат ЕГН, адреси, данни от документи за самоличност или банкови карти. Не трябва да се извършват и плащания през непроверени сайтове.

„Не бива да се отговаря и на самите съобщения, включително чрез изпращане на цифрата „1“.

Информацията за наложени санкции трябва да се проверява единствено през официалните канали на МВР. Особено внимание е необходимо при съобщения, които настояват за незабавно плащане, поставят кратки срокове и използват заплахи, за да предизвикат паника у получателите.


Шумен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    тъкмо немах намерение да ги плащам

    16:57 11.11.2026

  • 2 Пламен

    4 0 Отговор
    О , тея се събудиха . :)
    Тоя СПАМ си върви от години, никой нормален човек не го забелязва.

    16:58 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БРАВО ТЕ СА ОТ 1 ГОДИНА ТЕЗИ СМС

    3 0 Отговор
    Сега ли стоплихте или сте партия ?

    17:21 11.11.2026

  • 5 Днес

    2 0 Отговор
    Го получих с код от Колумбия

    17:23 11.11.2026

  • 6 Промяната

    1 0 Отговор
    МВР работи ли по разкриване на измамниците? Унищожителя на торентите Явор Колев не се ли е впрегнал да поработи по въпроса?

    17:37 11.11.2026

  • 7 Так ще е

    0 0 Отговор
    Като тези мързеливи мърлячи не връчват глобите по пощата, като хората в белите страни. И майла винаги може да се фалшифицира или да се заблуди получателя.

    17:38 11.11.2026