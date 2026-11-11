МВР предупреди за фалшиви имейли за глоби от КАТ

Фишинг измама с фалшиви имейли за неплатени глоби за превишена скорост предупреждава гражданите да предоставят лични и банкови данни. За схемата съобщават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

В съобщенията се твърди, че получателят е нарушил правилата за движение и има неплатена глоба. Изпращачите посочват кратък срок за плащане, а при неспазването му заплашват с допълнителни санкции, намеса на органите на реда и дори принудително задържане на автомобила.

Линкът води към подправена страница

Имейлите съдържат връзка към интернет страница, която наподобява официален сайт на МВР, но няма връзка с институцията. Чрез нея потребителите са приканвани да въведат лична информация. Според полицията вероятната цел е данните да бъдат използвани неправомерно.

От МВР призовават гражданите да не отварят подозрителни връзки и да не въвеждат ЕГН, адреси, данни от документи за самоличност или банкови карти. Не трябва да се извършват и плащания през непроверени сайтове.

„Не бива да се отговаря и на самите съобщения, включително чрез изпращане на цифрата „1“.

Информацията за наложени санкции трябва да се проверява единствено през официалните канали на МВР. Особено внимание е необходимо при съобщения, които настояват за незабавно плащане, поставят кратки срокове и използват заплахи, за да предизвикат паника у получателите.